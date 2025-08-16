Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NBC: незнание Уиткоффом позиции России по Украине могло привести к саммиту - 16.08.2025
NBC: незнание Уиткоффом позиции России по Украине могло привести к саммиту
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал NBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для "спешно организованного" саммита на Аляске. Как пишет NBC со ссылкой на неназванного европейского чиновника и двух бывших американских чиновников, якобы "неопытность" Уиткоффа в области дипломатии высокого уровня привела к тому, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в начале августа он покинул Россию, решив, что РФ предложила "мирный вывод" своих войск из Херсонской и Запорожской областей, когда на самом деле РФ требовала вывода оттуда украинских войск. "Неверное понимание спецпосланником Стивеном Уиткоффом позиции России по Украине могло послужить толчком к проведению в пятницу спешно организованного саммита", - говорится в сообщении телеканала. При этом представитель Белого дома Анна Келли заявила телеканалу, что подобные сообщения являются ложными и Уиткофф вместе с президентом Дональдом Трампом работают над достижением мира на Украине "с полным и четким пониманием" ситуации.
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал NBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для "спешно организованного" саммита на Аляске.
Как пишет NBC со ссылкой на неназванного европейского чиновника и двух бывших американских чиновников, якобы "неопытность" Уиткоффа в области дипломатии высокого уровня привела к тому, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в начале августа он покинул Россию, решив, что РФ предложила "мирный вывод" своих войск из Херсонской и Запорожской областей, когда на самом деле РФ требовала вывода оттуда украинских войск.
"Неверное понимание спецпосланником Стивеном Уиткоффом позиции России по Украине могло послужить толчком к проведению в пятницу спешно организованного саммита", - говорится в сообщении телеканала.
При этом представитель Белого дома Анна Келли заявила телеканалу, что подобные сообщения являются ложными и Уиткофф вместе с президентом Дональдом Трампом работают над достижением мира на Украине "с полным и четким пониманием" ситуации.
 
