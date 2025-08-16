https://1prime.ru/20250816/niderlandy-860804092.html

Нидерланды оценили перспективу саммита между РФ, США и Украиной

Нидерланды оценили перспективу саммита между РФ, США и Украиной - 16.08.2025, ПРАЙМ

Нидерланды оценили перспективу саммита между РФ, США и Украиной

Нидерланды приветствуют усилия американского президента Дональда Трампа по достижению прочного мира на Украине и считают хорошей перспективу проведения саммита... | 16.08.2025, ПРАЙМ

ГААГА, 16 авг - ПРАЙМ. Нидерланды приветствуют усилия американского президента Дональда Трампа по достижению прочного мира на Украине и считают хорошей перспективу проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы, заявил премьер-министр страны Дик Схоф. "Мы приветствуем усилия президента Трампа по достижению прочного мира на Украине. Отрадно видеть, что теперь появилась перспектива саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы", - написал в субботу Схоф в соцсети Х. По его словам, переговоры могут вестись только при участии Украины. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

