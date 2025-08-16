https://1prime.ru/20250816/partnerstvo-860800567.html

Эксперт оценил перспективы партнерства России и США по РЗМ

Эксперт оценил перспективы партнерства России и США по РЗМ - 16.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы партнерства России и США по РЗМ

Взаимодействие России и США в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) может иметь позитивный синергетический эффект для обеих экономик, заявил РИА Новости эксперт... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T11:47+0300

2025-08-16T11:47+0300

2025-08-16T11:47+0300

энергетика

россия

сша

редкоземельные элементы

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Взаимодействие России и США в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) может иметь позитивный синергетический эффект для обеих экономик, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. "Отдельная и достаточно перспективная тема диалога США и России – это сотрудничество в сфере добычи и переработки редких и редкоземельных металлов (РЗМ)… Взаимодействие стран по этому треку может иметь позитивный синергетический эффект", — сказал эксперт, комментируя саммит РФ-США на Аляске, на котором обсуждались в том, числе, экономические вопросы. Он пояснил, что зависимость США от поставок РЗМ из Китая, который контролирует до 80-90% этого рынка, губительна для доминирующей идеи Трампа о реиндустриализации экономики США. Россия же, по официальным данным на конец 2024 года, занимает второе место в мире по разведанным запасам редких металлов – более 650 миллионов тонн, из которых на долю редкоземельных металлов приходится 29 миллионов тонн. Накануне ряд экспертов выразили РИА Новости мнение, что совместное участие России и США в арктических проектах по добыче и переработке редкоземельных металлов (РЗМ) может быть перспективным направлением сотрудничества двух стран. В частности, таким проектом может стать разработка Томторского месторождения. Проект уже сегодня требует значительных капиталовложений, поскольку его реализация осложняется двумя факторами: сложной логистикой и необходимостью использования трудоемкой технологии извлечения и переработки руды. По мнению заведующей лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонины Левашенко, американские компании могут быть заинтересованы в привлечении инвестиций в данный проект, так как это позволит получить финансовые выгоды, ускорит сокращение доминирования Китая в части РЗМ и снизит китайский контроль за мировыми ценами на такие материалы. В конце июля текущего года президент США Дональд Трамп заявлял, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. В марте Трамп заявлял, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона. В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

https://1prime.ru/20250816/reysy-860800266.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, редкоземельные элементы, сотрудничество