Эксперт оценил перспективы партнерства России и США по РЗМ - 16.08.2025
Эксперт оценил перспективы партнерства России и США по РЗМ
Эксперт оценил перспективы партнерства России и США по РЗМ - 16.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы партнерства России и США по РЗМ
Взаимодействие России и США в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) может иметь позитивный синергетический эффект для обеих экономик, заявил РИА Новости эксперт... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T11:47+0300
2025-08-16T11:47+0300
энергетика
россия
сша
редкоземельные элементы
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Взаимодействие России и США в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) может иметь позитивный синергетический эффект для обеих экономик, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. "Отдельная и достаточно перспективная тема диалога США и России – это сотрудничество в сфере добычи и переработки редких и редкоземельных металлов (РЗМ)… Взаимодействие стран по этому треку может иметь позитивный синергетический эффект", — сказал эксперт, комментируя саммит РФ-США на Аляске, на котором обсуждались в том, числе, экономические вопросы. Он пояснил, что зависимость США от поставок РЗМ из Китая, который контролирует до 80-90% этого рынка, губительна для доминирующей идеи Трампа о реиндустриализации экономики США. Россия же, по официальным данным на конец 2024 года, занимает второе место в мире по разведанным запасам редких металлов – более 650 миллионов тонн, из которых на долю редкоземельных металлов приходится 29 миллионов тонн. Накануне ряд экспертов выразили РИА Новости мнение, что совместное участие России и США в арктических проектах по добыче и переработке редкоземельных металлов (РЗМ) может быть перспективным направлением сотрудничества двух стран. В частности, таким проектом может стать разработка Томторского месторождения. Проект уже сегодня требует значительных капиталовложений, поскольку его реализация осложняется двумя факторами: сложной логистикой и необходимостью использования трудоемкой технологии извлечения и переработки руды. По мнению заведующей лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонины Левашенко, американские компании могут быть заинтересованы в привлечении инвестиций в данный проект, так как это позволит получить финансовые выгоды, ускорит сокращение доминирования Китая в части РЗМ и снизит китайский контроль за мировыми ценами на такие материалы. В конце июля текущего года президент США Дональд Трамп заявлял, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. В марте Трамп заявлял, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона. В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
сша
россия, сша, редкоземельные элементы, сотрудничество
Энергетика, РОССИЯ, США, редкоземельные элементы, сотрудничество
11:47 16.08.2025
 
Эксперт оценил перспективы партнерства России и США по РЗМ

Новик: партнерство РФ и США по РЗМ может иметь позитивный эффект для обеих экономик

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Взаимодействие России и США в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) может иметь позитивный синергетический эффект для обеих экономик, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.
"Отдельная и достаточно перспективная тема диалога США и России – это сотрудничество в сфере добычи и переработки редких и редкоземельных металлов (РЗМ)… Взаимодействие стран по этому треку может иметь позитивный синергетический эффект", — сказал эксперт, комментируя саммит РФ-США на Аляске, на котором обсуждались в том, числе, экономические вопросы.
Он пояснил, что зависимость США от поставок РЗМ из Китая, который контролирует до 80-90% этого рынка, губительна для доминирующей идеи Трампа о реиндустриализации экономики США. Россия же, по официальным данным на конец 2024 года, занимает второе место в мире по разведанным запасам редких металлов – более 650 миллионов тонн, из которых на долю редкоземельных металлов приходится 29 миллионов тонн.
Накануне ряд экспертов выразили РИА Новости мнение, что совместное участие России и США в арктических проектах по добыче и переработке редкоземельных металлов (РЗМ) может быть перспективным направлением сотрудничества двух стран. В частности, таким проектом может стать разработка Томторского месторождения. Проект уже сегодня требует значительных капиталовложений, поскольку его реализация осложняется двумя факторами: сложной логистикой и необходимостью использования трудоемкой технологии извлечения и переработки руды.
По мнению заведующей лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонины Левашенко, американские компании могут быть заинтересованы в привлечении инвестиций в данный проект, так как это позволит получить финансовые выгоды, ускорит сокращение доминирования Китая в части РЗМ и снизит китайский контроль за мировыми ценами на такие материалы.
В конце июля текущего года президент США Дональд Трамп заявлял, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. В марте Трамп заявлял, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов, которые представляют интерес для Вашингтона.
В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.
Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
ЭнергетикаРОССИЯСШАредкоземельные элементысотрудничество
 
 
