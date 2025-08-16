Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде ужаснулись от перспективы партнерства Путина и Трампа - 16.08.2025
В Раде ужаснулись от перспективы партнерства Путина и Трампа
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Инна Совсун после прошедшего на Аляске саммита РФ-США заявила, что потенциальное партнёрство президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным является "очень пугающей перспективой", и указала на то, что атмосфера на встрече российского и американского лидеров была прямо противоположна визиту Владимира Зеленского в Белый дом, где он был унижен Трампом. Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. "Вся атмосфера вчерашнего саммита была прямо противоположна встрече Трампа и ... Зеленского в Овальном кабинете... Атмосфера и настроение той встречи были совершенно другими... Здесь он встречался, скорее, не с другом, а с потенциальным партнёром. И это, конечно, очень пугающая перспектива для всех нас. Честно говоря, красная дорожка стала для всех украинцев оскорблением", - заявила Совсун в интервью телеканалу CNN. По её словам, встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете в феврале ощущалась так, будто Трамп "встречался с врагом". Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
16:02 16.08.2025
 
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Инна Совсун после прошедшего на Аляске саммита РФ-США заявила, что потенциальное партнёрство президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным является "очень пугающей перспективой", и указала на то, что атмосфера на встрече российского и американского лидеров была прямо противоположна визиту Владимира Зеленского в Белый дом, где он был унижен Трампом.
Президент США 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
"Вся атмосфера вчерашнего саммита была прямо противоположна встрече Трампа и ... Зеленского в Овальном кабинете... Атмосфера и настроение той встречи были совершенно другими... Здесь он встречался, скорее, не с другом, а с потенциальным партнёром. И это, конечно, очень пугающая перспектива для всех нас. Честно говоря, красная дорожка стала для всех украинцев оскорблением", - заявила Совсун в интервью телеканалу CNN.
По её словам, встреча Зеленского с Трампом в Овальном кабинете в феврале ощущалась так, будто Трамп "встречался с врагом".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Заголовок открываемого материала