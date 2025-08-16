https://1prime.ru/20250816/peregovory-860789616.html
Переговоры Путина и Трампа на Аляске стали самой продолжительной встречей
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске стали самой продолжительной двусторонней встречей двух лидеров, передает агентство Блумберг.
"Переговоры между президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите на Аляске завершились после более чем двух с половиной часов, что стало их самой продолжительной личной встречей", - говорится в публикации агентства.
Ранее завершились переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе.
Telegram-канал Кремля сообщил, что пресс-конференция президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске скоро начнется.
