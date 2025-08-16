Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол в США оценил тональность общения России и США
2025-08-16T03:03+0300
Добавлен бэкграунд. АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Тональность общения России и США сейчас рабочая и нацелена на результат, заявил посол России в США Александр Дарчиев. "Тональность общения у нас с американцами сейчас нормальная, рабочая, нацеленность на результат", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала. Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
03:03 16.08.2025
 
Посол в США оценил тональность общения России и США

Посол Дарчиев: тональность общения России и США сейчас рабочая и нацелена на результат

Добавлен бэкграунд.
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Тональность общения России и США сейчас рабочая и нацелена на результат, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
"Тональность общения у нас с американцами сейчас нормальная, рабочая, нацеленность на результат", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
