Посол в США оценил тональность общения России и США

Добавлен бэкграунд. АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Тональность общения России и США сейчас рабочая и нацелена на результат, заявил посол России в США Александр Дарчиев. "Тональность общения у нас с американцами сейчас нормальная, рабочая, нацеленность на результат", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала. Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

