Посол России в США оценил ситуацию с дипломатической собственностью
2025-08-16T04:01+0300
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Без возврата конфискованной российской дипломатической собственности в США решение других вопросов затруднено, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
"Есть два других крупных вопроса, возвращение де-факто конфискованной, шести объектов, российской дипломатической недвижимости, без чего решение прочих вопросов, оно затруднено", - сказал Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
В конце 2016 года администрация американского президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.
В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.
