https://1prime.ru/20250816/postavki-860791717.html

Поставки газа из России в Казахстан выросли на треть

Поставки газа из России в Казахстан выросли на треть - 16.08.2025, ПРАЙМ

Поставки газа из России в Казахстан выросли на треть

Поставки природного газа из России в Казахстан по итогам первого полугодия выросли на треть в денежном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года, | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T03:16+0300

2025-08-16T03:16+0300

2025-08-16T03:16+0300

энергетика

газ

экономика

казахстан

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860791717.jpg?1755303361

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Поставки природного газа из России в Казахстан по итогам первого полугодия выросли на треть в денежном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы республики. Так за январь-июнь Казахстан импортировал из РФ природного газа в газообразном состоянии на 320,9 миллиона долларов. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в физическом выражении поставки газа немного сократились: до 4,097 миллиарда кубометров газа с 4,121 миллиарда. Кроме России Казахстан в первом полугодии закупал такой газ у Туркменистана - на 34,9 миллиона долларов, что на 37% меньше, чем год назад. В физическом выражении поставки в этом году сократились в 1,6 раза - до 145,8 миллиона кубометров. При этом за июнь в Казахстане купила у России газа на 17,8 миллиона долларов (598,5 миллиона кубометров). Это на четверть меньше, чем в мае, и в три раза меньше, чем в июне прошлого года.

казахстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, казахстан, рф