2025-08-16T03:16+0300
2025-08-16T03:16+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Поставки природного газа из России в Казахстан по итогам первого полугодия выросли на треть в денежном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы республики. Так за январь-июнь Казахстан импортировал из РФ природного газа в газообразном состоянии на 320,9 миллиона долларов. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в физическом выражении поставки газа немного сократились: до 4,097 миллиарда кубометров газа с 4,121 миллиарда. Кроме России Казахстан в первом полугодии закупал такой газ у Туркменистана - на 34,9 миллиона долларов, что на 37% меньше, чем год назад. В физическом выражении поставки в этом году сократились в 1,6 раза - до 145,8 миллиона кубометров. При этом за июнь в Казахстане купила у России газа на 17,8 миллиона долларов (598,5 миллиона кубометров). Это на четверть меньше, чем в мае, и в три раза меньше, чем в июне прошлого года.
Энергетика, Газ, Экономика, КАЗАХСТАН, РФ
03:16 16.08.2025
 
Поставки газа из России в Казахстан выросли на треть

Поставки газа из России в Казахстан в I полугодии выросли на треть

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Поставки природного газа из России в Казахстан по итогам первого полугодия выросли на треть в денежном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы республики.
Так за январь-июнь Казахстан импортировал из РФ природного газа в газообразном состоянии на 320,9 миллиона долларов. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в физическом выражении поставки газа немного сократились: до 4,097 миллиарда кубометров газа с 4,121 миллиарда.
Кроме России Казахстан в первом полугодии закупал такой газ у Туркменистана - на 34,9 миллиона долларов, что на 37% меньше, чем год назад. В физическом выражении поставки в этом году сократились в 1,6 раза - до 145,8 миллиона кубометров.
При этом за июнь в Казахстане купила у России газа на 17,8 миллиона долларов (598,5 миллиона кубометров). Это на четверть меньше, чем в мае, и в три раза меньше, чем в июне прошлого года.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала