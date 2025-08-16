Поставки газа из России в Казахстан выросли на треть

https://1prime.ru/20250816/postavki-860791717.html
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Поставки природного газа из России в Казахстан по итогам первого полугодия выросли на треть в денежном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы республики.
Так за январь-июнь Казахстан импортировал из РФ природного газа в газообразном состоянии на 320,9 миллиона долларов. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в физическом выражении поставки газа немного сократились: до 4,097 миллиарда кубометров газа с 4,121 миллиарда.
Кроме России Казахстан в первом полугодии закупал такой газ у Туркменистана - на 34,9 миллиона долларов, что на 37% меньше, чем год назад. В физическом выражении поставки в этом году сократились в 1,6 раза - до 145,8 миллиона кубометров.
При этом за июнь в Казахстане купила у России газа на 17,8 миллиона долларов (598,5 миллиона кубометров). Это на четверть меньше, чем в мае, и в три раза меньше, чем в июне прошлого года.
