СМИ: Трамп считает, что признание Киевом Донбасса поможет договориться - 16.08.2025
СМИ: Трамп считает, что признание Киевом Донбасса поможет договориться
Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он считает, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T18:44+0300
2025-08-16T18:44+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он считает, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. "Трамп заявил европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске, что он поддерживает план по прекращению войны на Украине путём передачи незавоёванных территорий (России - ред.)... вместо того, чтобы пытаться добиться прекращения огня... После встречи с Путиным Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками", - говорится в сообщении. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
18:44 16.08.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он считает, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
"Трамп заявил европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске, что он поддерживает план по прекращению войны на Украине путём передачи незавоёванных территорий (России - ред.)... вместо того, чтобы пытаться добиться прекращения огня... После встречи с Путиным Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками", - говорится в сообщении.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах
Путин провел совещание по итогам встречи с Трампом на Аляске
Заголовок открываемого материала