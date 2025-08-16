https://1prime.ru/20250816/priznanie-860807512.html
СМИ: Трамп считает, что признание Киевом Донбасса поможет договориться
СМИ: Трамп считает, что признание Киевом Донбасса поможет договориться - 16.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп считает, что признание Киевом Донбасса поможет договориться
Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он считает, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T18:44+0300
2025-08-16T18:44+0300
2025-08-16T18:44+0300
политика
мировая экономика
россия
рф
донбасс
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691595_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_565baeb4300a2ef80a0b635902ebf268.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он считает, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. "Трамп заявил европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске, что он поддерживает план по прекращению войны на Украине путём передачи незавоёванных территорий (России - ред.)... вместо того, чтобы пытаться добиться прекращения огня... После встречи с Путиным Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками", - говорится в сообщении. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://1prime.ru/20250816/soveschanie-860807295.html
рф
донбасс
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691595_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_70830da935ff9c07b93d67f3c60ec196.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, рф, донбасс, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид рф, new york times
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, ДОНБАСС, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД РФ, New York Times
СМИ: Трамп считает, что признание Киевом Донбасса поможет договориться
NYT: Трамп считает, что признание Киевом Донбасса поможет достичь мира
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он считает, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
"Трамп заявил европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске, что он поддерживает план по прекращению войны на Украине путём передачи незавоёванных территорий (России - ред.)... вместо того, чтобы пытаться добиться прекращения огня... После встречи с Путиным Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками", - говорится в сообщении.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин провел совещание по итогам встречи с Трампом на Аляске