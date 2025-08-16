https://1prime.ru/20250816/putin-860788847.html

Путин разрешил ExxonMobil вернуть долю в проекте "Сахалин-1"

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об условиях получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1" может позволить американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil вернуть долю в проекте, передает агентство Рейтер. Путин в пятницу дополнил условия получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1". Теперь доля в уставном капитале "Сахалин-1", решение о передаче которой было принято правительством РФ, передается обратно иностранной стороне при соблюдении ряда условий, в том числе заключения необходимых для проекта "Сахалин-1" договоров поставки иностранного оборудования и запчастей, а также договоров о техсотрудничестве. "Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, который может позволить иностранным инвесторам, в том числе одной из крупнейших нефтегазовых компаний США ExxonMobil, вернуть доли в проекте "Сахалин-1", - говорится в сообщении агентства. Как подчеркивается в публикации, Путин подписал указ в преддверии встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, где "на повестке дня будут возможности для инвестиций и делового сотрудничества" двух стран. Глава государства указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перешли бы права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владевшей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon не подтвердил и с марта 2022 года находится в процессе выхода.

