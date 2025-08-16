https://1prime.ru/20250816/putin-860790067.html

Путин упомянул помощь Аляски

Президент РФ Владимир Путин, говоря на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после саммита про ленд-лиз, упомянул помощь Аляски.

2025-08-16T02:39+0300

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после саммита про ленд-лиз, упомянул помощь Аляски. "В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолётов и другой техники по договору ленд-лиза", - сказал Путин. Встреча лидеров России и США прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

2025

