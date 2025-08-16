https://1prime.ru/20250816/putin-860790157.html

Путин предложил Трампу встретиться в Москве

2025-08-16T02:45+0300

АНКОРИДЖ, 16 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по-английски предложил президенту США Дональду Трампу в следующий раз встретиться в Москве. Лидеры стран выступили с заявлениями для прессы после завершения переговоров. "В следующий раз в Москве", - сказал Путин по-английски после заявления Трампа.

