Путин предложил Трампу встретиться в Москве

Президент РФ Владимир Путин по-английски предложил президенту США Дональду Трампу в следующий раз встретиться в Москве. | 16.08.2025, ПРАЙМ
АНКОРИДЖ, 16 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по-английски предложил президенту США Дональду Трампу в следующий раз встретиться в Москве.
Лидеры стран выступили с заявлениями для прессы после завершения переговоров.
"В следующий раз в Москве", - сказал Путин по-английски после заявления Трампа.
