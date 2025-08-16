https://1prime.ru/20250816/putin-860790389.html

Путин посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны"

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Здесь, на восточной стороне, находятся 14 советских захоронений. На данный момент установлены имена и воинские звания 11 советских военнослужащих: 9 летчиков, участвовавших в перегоне самолетов из США в СССР по трассе Аляска - Сибирь, и 2 моряков, находившихся в США для приема кораблей и судов по ленд-лизу. Одна могила остается неизвестной. Еще два захоронения считаются гражданскими, там похоронены Алекс Густафсон и Яга Калия. Останки советских офицеров, изначально захороненных в Номе, Фэрбенксе и Колд-Бее, были перенесены на национальное кладбище Форт-Ричардсон 22 октября 1946 года. Российский лидер возложил по букету из алых роз к девяти могилам, в которых захоронены советские летчики. Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в этом заключается особый символизм, так как само место должно напоминать лидерам двух держав о боевом братстве народов двух стран, что особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией.

