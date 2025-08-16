Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" - 16.08.2025, ПРАЙМ
Путин посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны"
Путин посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" - 16.08.2025, ПРАЙМ
Путин посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны"
Президент РФ Владимир Путин по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T02:48+0300
2025-08-16T02:48+0300
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Здесь, на восточной стороне, находятся 14 советских захоронений. На данный момент установлены имена и воинские звания 11 советских военнослужащих: 9 летчиков, участвовавших в перегоне самолетов из США в СССР по трассе Аляска - Сибирь, и 2 моряков, находившихся в США для приема кораблей и судов по ленд-лизу. Одна могила остается неизвестной. Еще два захоронения считаются гражданскими, там похоронены Алекс Густафсон и Яга Калия. Останки советских офицеров, изначально захороненных в Номе, Фэрбенксе и Колд-Бее, были перенесены на национальное кладбище Форт-Ричардсон 22 октября 1946 года. Российский лидер возложил по букету из алых роз к девяти могилам, в которых захоронены советские летчики. Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в этом заключается особый символизм, так как само место должно напоминать лидерам двух держав о боевом братстве народов двух стран, что особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
сша, рф, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, РФ, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
02:48 16.08.2025
 
Путин посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны"

Путин посетил участок на национальном кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом посетил участок "Союзники в годы Второй мировой войны" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Здесь, на восточной стороне, находятся 14 советских захоронений. На данный момент установлены имена и воинские звания 11 советских военнослужащих: 9 летчиков, участвовавших в перегоне самолетов из США в СССР по трассе Аляска - Сибирь, и 2 моряков, находившихся в США для приема кораблей и судов по ленд-лизу. Одна могила остается неизвестной.
Еще два захоронения считаются гражданскими, там похоронены Алекс Густафсон и Яга Калия.
Останки советских офицеров, изначально захороненных в Номе, Фэрбенксе и Колд-Бее, были перенесены на национальное кладбище Форт-Ричардсон 22 октября 1946 года.
Российский лидер возложил по букету из алых роз к девяти могилам, в которых захоронены советские летчики.
Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в этом заключается особый символизм, так как само место должно напоминать лидерам двух держав о боевом братстве народов двух стран, что особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАРФАляскаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
