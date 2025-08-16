https://1prime.ru/20250816/putin-860790484.html
Путин рассказал о линии изменения дат между Россией и США
Путин рассказал о линии изменения дат между Россией и США - 16.08.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о линии изменения дат между Россией и США
Между Россией и США проходит линия изменения дат, где можно перешагнуть из "вчера" в "завтра", сказал президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такой... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T02:48+0300
2025-08-16T02:48+0300
2025-08-16T02:48+0300
россия
экономика
сша
рф
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860790484.jpg?1755301712
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Между Россией и США проходит линия изменения дат, где можно перешагнуть из "вчера" в "завтра", сказал президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такой шаг получится сделать в политической сфере.
"Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно будет перешагнуть буквально из вчера в завтра. И, надеюсь, у нас так и получится в политической сфере", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
Путин рассказал о линии изменения дат между Россией и США
Путин: между Россией и США проходит линия изменения дат
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Между Россией и США проходит линия изменения дат, где можно перешагнуть из "вчера" в "завтра", сказал президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такой шаг получится сделать в политической сфере.
"Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно будет перешагнуть буквально из вчера в завтра. И, надеюсь, у нас так и получится в политической сфере", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.