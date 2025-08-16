https://1prime.ru/20250816/putin-860790822.html
России и США важно вернуться к сотрудничеству, заявил Путин
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. России и США важно вернуться к сотрудничеству, заявил президент России Владимир Путин.
"Нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча Путина и Трампа проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". По итогам переговоров президенты выступили перед представителями СМИ.
Переговоры лидеров в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
