https://1prime.ru/20250816/putin-860790822.html

России и США важно вернуться к сотрудничеству, заявил Путин

России и США важно вернуться к сотрудничеству, заявил Путин - 16.08.2025, ПРАЙМ

России и США важно вернуться к сотрудничеству, заявил Путин

Добавлен бэкграунд. | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T03:00+0300

2025-08-16T03:00+0300

2025-08-16T03:00+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

аляска

рф

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860790822.jpg?1755302443

Добавлен бэкграунд. АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. России и США важно вернуться к сотрудничеству, заявил президент России Владимир Путин. "Нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Встреча Путина и Трампа проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". По итогам переговоров президенты выступили перед представителями СМИ. Переговоры лидеров в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

сша

аляска

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, аляска, рф, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, мид