Путин оценил разговор с Трампом

Путин оценил разговор с Трампом - 16.08.2025, ПРАЙМ

Путин оценил разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США... | 16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США Дональдом Трампом. "У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаете здесь такую обстановку", - сказал глава российского государства.

