Путин оценил разговор с Трампом
2025-08-16T03:37+0300
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США Дональдом Трампом.
"У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаете здесь такую обстановку", - сказал глава российского государства.
