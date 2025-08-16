Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил разговор с Трампом - 16.08.2025
Путин оценил разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США... | 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США Дональдом Трампом. "У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаете здесь такую обстановку", - сказал глава российского государства.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США Дональдом Трампом.
"У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаете здесь такую обстановку", - сказал глава российского государства.
 
