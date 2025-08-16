Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подарил священнику Алексию две иконы - 16.08.2025, ПРАЙМ
Путин подарил священнику Алексию две иконы
Путин подарил священнику Алексию две иконы - 16.08.2025, ПРАЙМ
Путин подарил священнику Алексию две иконы
Президент России Владимир Путин после возложения цветов на мемориальном кладбище в Анкоридже пообщался с американским православным священником владыкой Алексием | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T03:40+0300
2025-08-16T03:40+0300
03:40 16.08.2025
 
Путин подарил священнику Алексию две иконы

Путин подарил православному священнику Алексию две иконы

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после возложения цветов на мемориальном кладбище в Анкоридже пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы.
"Хочу передать вам самые лучшие пожелания от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда. Он мне сам рассказал о том, как здесь зарождалась православная церковь. Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о вас", - сказал Путин.
Президент отметил, что хотел бы на память оставить две иконы. Одна из них - Германа Аляскинского. "Насколько я понимаю, с точки зрения православной церкви, он является покровителем Америки", - пояснил президент.
Что касается второй иконы, то Путин напомнил, что в августе православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. "Хочу вам тоже передать на память эту икону и хочу пожелать вам всего доброго", - добавил Путин.
Владыка Алексий поблагодарил за икону и сказал, что у него тоже есть маленький подарок для президента. "Это икона, которая была дана мне в дар, когда я был рукоположен епископом со Святой горы. В течение 4 лет она находилась в моем уголке, где я молюсь, и я хотел бы передать ее вам для того, чтобы выразить признательность коренного населения Аляски лидеру той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров. Потому что Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное - это православная вера", - сказал он.
Путин согласился, что вера - это именно то, что объединяет и лежит в основе отношений.
Владыка Алексий также рассказал, что старается ежегодно приезжать в Россию. "Для меня, равно как и для моего священства, для семинаристов - это всегда большой подарок. Каждый раз, когда они оказываются там (в России), они говорят - мы оказались дома", - добавил он. Путин ответил на это, что владыка всегда желанный гость в России и может чувствовать себя как дома, когда бы он ни приехал.
Глава российского государства также коротко пообщался с директором кладбища, которого поблагодарил за то, как бережно сохраняются захоронения советских воинов. "Это большая честь - сохранять наследие тех ветеранов, которые захоронены здесь, в частности, четырнадцати российских", - сказал тот.
По мнению Путина, такого рода память о павших героях прошлого тоже является объединяющим фактором для двух стран и мостов в будущее. Он поблагодарил директора мемориального кладбища за его работу.
 
