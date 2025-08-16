https://1prime.ru/20250816/putin-860794091.html
Путин победил на переговорах с Трампом, заявила WP
Путин победил на переговорах с Трампом, заявила WP - 16.08.2025, ПРАЙМ
Путин победил на переговорах с Трампом, заявила WP
Президент РФ Владимир Путин выиграл по итогам прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом независимо от их исхода, признала американская
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выиграл по итогам прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом независимо от их исхода, признала американская газета Washington Post.
"Визит Путина предоставил ему шанс донести свою позицию до Трампа. Он победил вне зависимости от исхода (переговоров - ред.)", - говорится в сообщении газеты.
Как подчеркивается в публикации, встреча двух лидеров также поспособствовала тому, чтобы президент США отложил введение вторичных санкций против России.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин победил на переговорах с Трампом, заявила WP
WP: Путин выиграл по итогам переговоров с Трампом независимо от их исхода
