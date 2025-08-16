https://1prime.ru/20250816/putin-860796542.html

Японские СМИ о встрече Путина и Трампа: факты и заголовки

ТОКИО, 16 авг - ПРАЙМ. Японские СМИ в своем освещении состоявшейся на Аляске встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предпочли сфокусироваться на фактах и не давать резких оценочных суждений, отметив заявления лидеров о продуктивности встречи, но не обойдя в заголовках и отсутствие соглашения по итогам. Так, ведущая деловая газета "Никкэй" опубликовала на первой полосе статью "На саммите России и США не удалось достичь соглашения о прекращении огня в украинском вторжении, переговоры будут продолжены". В ней авторы подробно описали ход встречи, а также тот факт, что оба лидера в ходе выступления по итогами встречи заявили о конструктивности и продуктивности состоявшегося саммита. При этом в статье отмечается и тот факт, что какого-либо соглашения по итогам встречи достигнуто не было, а в ходе выступления "не было упоминания о трехсторонних переговорах, включая (Владимира) Зеленского, интерес к которым Трамп выражал до саммита". Газета "Майнити" поместила на первую полосу статью почти с аналогичным заголовком. В материале "На саммите США и России не было достигнуто соглашение о прекращении огня; Трамп подчеркивает "прогресс", но не дает никаких объяснений" также отмечается тот факт, что возможность трехсторонней встречи с участием Зеленского в ходе пресс-конференции лидеров не упоминалась. При этом, как подчеркивается, Трамп выразил желание вновь встретиться с Владимиром Путиным, назвав состоявшийся саммит "очень продуктивным". Газета "Асахи", в свою очередь, выпустила статью под заголовком "Лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. Без прогресса в переговорах о прекращении огня на Украине". Авторы материала также подчеркнули, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп высказались о продуктивности встречи, однако ни один из них не заявил о каком-либо прогрессе в вопросе прекращения огня на Украине. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

