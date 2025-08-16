"Ужасающее зрелище": в США сделали пугающее для Киева заявление о Путине

https://1prime.ru/20250816/putin-860801639.html
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. CNN заявил об очередной победе президента России Владимира Путина в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.Авторы публикации отмечают, что одним из символов этого успеха стала впечатляющая церемония с красной дорожкой и совместная поездка Путина с главой Белого дома."Для многих украинцев это было ужасающее зрелище", — пишет CNN.Переговоры между Путиным и Трампом прошли в субботу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Встреча в узком составе "три на три" длилась два часа сорок пять минут.По словам российского президента, по итогам встречи обе стороны достигли взаимопонимания, которое может стать основой для установления мира на Украине. Путин и Трамп также выразили готовность сотрудничать для завершения конфликта.
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
CNN заявил
об очередной победе президента России Владимира Путина в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.
Авторы публикации отмечают, что одним из символов этого успеха стала впечатляющая церемония с красной дорожкой и совместная поездка Путина с главой Белого дома.
"Для многих украинцев это было ужасающее зрелище", — пишет CNN.
Переговоры между Путиным и Трампом прошли в субботу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Встреча в узком составе "три на три" длилась два часа сорок пять минут.
По словам российского президента, по итогам встречи обе стороны достигли взаимопонимания, которое может стать основой для установления мира на Украине. Путин и Трамп также выразили готовность сотрудничать для завершения конфликта.
