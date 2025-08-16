Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Победа для Путина": в Раде назвали прием президента унизительным для Киева - 16.08.2025
"Победа для Путина": в Раде назвали прием президента унизительным для Киева
2025-08-16T14:11+0300
2025-08-16T14:11+0300
14:11 16.08.2025
 
"Победа для Путина": в Раде назвали прием президента унизительным для Киева

Sky News: в Раде назвали унизительным для Украины прием Путина на Аляске

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины и глава партии "Голос" Кира Рудик выразила недовольство тем, что президента России Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом на Аляске встретили с красной дорожкой, назвав подобный прием "унизительным" для Украины, сообщает телеканал Sky News.
На кадрах трансляции встречи лидеров была видна красная ковровая дорожка, расстеленная перед трапом самолета Путина на военной базе на Аляске.
"Она (Рудик - ред.) заявила, что отсутствие позитивного результата, а также тот факт, что Путина встречали с красной дорожкой в аэропорту, "унизительны" для Украины", - передает телеканал.
Кроме того, депутат также заявила об отсутствии каких-либо выгод для Украины по итогам саммита российского и американского лидеров.
"Это победа для Путина", - признала Рудик в интервью.
В субботу завершились переговоры Путина и Трампа Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.
"Достаточно сравнить": СМИ отметили особое отношение Трампа к Путину
