"Победа для Путина": в Раде назвали прием президента унизительным для Киева
"Победа для Путина": в Раде назвали прием президента унизительным для Киева - 16.08.2025, ПРАЙМ
"Победа для Путина": в Раде назвали прием президента унизительным для Киева
Депутат Верховной рады Украины и глава партии "Голос" Кира Рудик выразила недовольство тем, что президента России Владимира Путина на саммите с президентом США...
"Победа для Путина": в Раде назвали прием президента унизительным для Киева
Sky News: в Раде назвали унизительным для Украины прием Путина на Аляске
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Депутат Верховной рады Украины и глава партии "Голос" Кира Рудик выразила недовольство тем, что президента России Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом на Аляске встретили с красной дорожкой, назвав подобный прием "унизительным" для Украины, сообщает телеканал Sky News
.
На кадрах трансляции встречи лидеров была видна красная ковровая дорожка, расстеленная перед трапом самолета Путина на военной базе на Аляске.
"Она (Рудик - ред.) заявила, что отсутствие позитивного результата, а также тот факт, что Путина встречали с красной дорожкой в аэропорту, "унизительны" для Украины", - передает телеканал.
Кроме того, депутат также заявила об отсутствии каких-либо выгод для Украины по итогам саммита российского и американского лидеров.
"Это победа для Путина", - признала Рудик в интервью.
В субботу завершились переговоры Путина и Трампа Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.
