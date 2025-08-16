https://1prime.ru/20250816/reysy-860800266.html
Эксперт рассказал, с каких рейсов начнется авиасообщение между РФ и США
Эксперт рассказал, с каких рейсов начнется авиасообщение между РФ и США - 16.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, с каких рейсов начнется авиасообщение между РФ и США
Авиарейсы между Россией и США на первом этапе могут начаться из Москвы в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, но говорить о скором возобновлении полётов ещё рано, рассказал | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T11:35+0300
2025-08-16T11:35+0300
2025-08-16T11:35+0300
авиасообщение
бизнес
россия
сша
росавиация
аэрофлот
москва
нью-йорк
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:187:1857:1232_1920x0_80_0_0_4c576e50d0d252967dc5bd3a7f5903ca.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Авиарейсы между Россией и США на первом этапе могут начаться из Москвы в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, но говорить о скором возобновлении полётов ещё рано, рассказал РИА Новости главный редактор российского авиационного портала Avia.ru Network Роман Гусаров. Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США, они обсуждаются, заявил ранее посол России в США Александр Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Такие полёты могли бы начаться с наиболее востребованных, традиционных направлений: Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Но говорить о скором возобновлении полётов в США, на мой взгляд, ещё очень рано", - сказал Гусаров на вопрос, между какими городами США и России могут начаться полеты на первом этапе. Из российских городов, откуда могут возобновиться рейсы на первом этапе, он назвал Москву. При этом эксперт отметил ещё один момент. "Летать, в случае положительного решения, будет сложно, так как маршруты проходят через воздушное пространство Канады. А эта страна наиболее агрессивна по отношению к России. Значит, придётся облетать, а это непросто", - пояснил Гусаров. В июне текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций. Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал, что компания готова начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении прямого авиасообщения. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе ПМЭФ выражал надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
https://1prime.ru/20250816/aviasoobschenie-860799331.html
сша
москва
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:0:1651:1238_1920x0_80_0_0_548fd6e03cb2888c3bfd4c78497f9e9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авиасообщение, бизнес, россия, сша, росавиация, аэрофлот, москва, нью-йорк
авиасообщение, Бизнес, РОССИЯ, США, Росавиация, Аэрофлот, МОСКВА, Нью-Йорк
Эксперт рассказал, с каких рейсов начнется авиасообщение между РФ и США
Гусаров: авиарейсы между РФ и США могут начаться из Москвы в Нью-Йорк и Лос-Анджелес
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Авиарейсы между Россией и США на первом этапе могут начаться из Москвы в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, но говорить о скором возобновлении полётов ещё рано, рассказал РИА Новости главный редактор российского авиационного портала Avia.ru Network Роман Гусаров.
Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США, они обсуждаются, заявил ранее посол России в США Александр Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Такие полёты могли бы начаться с наиболее востребованных, традиционных направлений: Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Но говорить о скором возобновлении полётов в США, на мой взгляд, ещё очень рано", - сказал Гусаров на вопрос, между какими городами США и России могут начаться полеты на первом этапе.
Из российских городов, откуда могут возобновиться рейсы на первом этапе, он назвал Москву. При этом эксперт отметил ещё один момент.
"Летать, в случае положительного решения, будет сложно, так как маршруты проходят через воздушное пространство Канады. А эта страна наиболее агрессивна по отношению к России. Значит, придётся облетать, а это непросто", - пояснил Гусаров.
В июне текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций.
Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал, что компания готова начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении прямого авиасообщения.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе ПМЭФ выражал надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
Эксперт оценил сроки возобновления авиасообщения между Россией и США