Эксперт рассказал, с каких рейсов начнется авиасообщение между РФ и США

16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Авиарейсы между Россией и США на первом этапе могут начаться из Москвы в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, но говорить о скором возобновлении полётов ещё рано, рассказал РИА Новости главный редактор российского авиационного портала Avia.ru Network Роман Гусаров. Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США, они обсуждаются, заявил ранее посол России в США Александр Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Такие полёты могли бы начаться с наиболее востребованных, традиционных направлений: Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Но говорить о скором возобновлении полётов в США, на мой взгляд, ещё очень рано", - сказал Гусаров на вопрос, между какими городами США и России могут начаться полеты на первом этапе. Из российских городов, откуда могут возобновиться рейсы на первом этапе, он назвал Москву. При этом эксперт отметил ещё один момент. "Летать, в случае положительного решения, будет сложно, так как маршруты проходят через воздушное пространство Канады. А эта страна наиболее агрессивна по отношению к России. Значит, придётся облетать, а это непросто", - пояснил Гусаров. В июне текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций. Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал, что компания готова начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении прямого авиасообщения. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе ПМЭФ выражал надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.

