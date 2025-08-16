https://1prime.ru/20250816/rosatom-860800426.html

"Росатом" поставит 4 энергоблока для Баимской рудной зоны

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – ПРАЙМ. Росатом в 2028-2030 годы поставит четыре плавучих энергоблока для проекта освоения Баимской рудной хоны на Чукотке, доложил глава автономного округа Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. После визита в США президент РФ прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. "Один из крупнейших – Баимский проект. Вы его знаете. Он получил доступ к проектной Фабрике ВЭБа. В 2028 году придут к нам энергоблоки, которые строит Росатом. Два. И к 2030 году приду еще два, которые будут обеспечивать проект", - сказал Кузнецов на встрече с Путиным. Он напомнил, что это одно из самых больших месторождений меди в мире и месторождение, которое увеличит на четверть добычу меди в РФ. Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.

