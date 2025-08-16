https://1prime.ru/20250816/rosatom-860800426.html
"Росатом" поставит 4 энергоблока для Баимской рудной зоны
"Росатом" поставит 4 энергоблока для Баимской рудной зоны - 16.08.2025, ПРАЙМ
"Росатом" поставит 4 энергоблока для Баимской рудной зоны
Росатом в 2028-2030 годы поставит четыре плавучих энергоблока для проекта освоения Баимской рудной хоны на Чукотке, доложил глава автономного округа Владислав... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T11:33+0300
2025-08-16T11:33+0300
2025-08-16T11:33+0300
энергетика
росатом
чукотка
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_fb4c0f1c5939e59b262ab06d52af1b75.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – ПРАЙМ. Росатом в 2028-2030 годы поставит четыре плавучих энергоблока для проекта освоения Баимской рудной хоны на Чукотке, доложил глава автономного округа Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. После визита в США президент РФ прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. "Один из крупнейших – Баимский проект. Вы его знаете. Он получил доступ к проектной Фабрике ВЭБа. В 2028 году придут к нам энергоблоки, которые строит Росатом. Два. И к 2030 году приду еще два, которые будут обеспечивать проект", - сказал Кузнецов на встрече с Путиным. Он напомнил, что это одно из самых больших месторождений меди в мире и месторождение, которое увеличит на четверть добычу меди в РФ. Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.
https://1prime.ru/20250815/rosatom-860754494.html
чукотка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_07d48215f9c21858aee695500c0492eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росатом, чукотка, россия
Энергетика, Росатом, Чукотка, РОССИЯ
"Росатом" поставит 4 энергоблока для Баимской рудной зоны
Кузнецов: "Росатом" в 2028-2030 годы поставит 4 энергоблока для Баимской рудной зоны
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – ПРАЙМ. Росатом в 2028-2030 годы поставит четыре плавучих энергоблока для проекта освоения Баимской рудной хоны на Чукотке, доложил глава автономного округа Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
После визита в США президент РФ прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.
"Один из крупнейших – Баимский проект. Вы его знаете. Он получил доступ к проектной Фабрике ВЭБа. В 2028 году придут к нам энергоблоки, которые строит Росатом. Два. И к 2030 году приду еще два, которые будут обеспечивать проект", - сказал Кузнецов на встрече с Путиным.
Он напомнил, что это одно из самых больших месторождений меди в мире и месторождение, которое увеличит на четверть добычу меди в РФ.
Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС