"Росатом" поставит 4 энергоблока для Баимской рудной зоны - 16.08.2025
"Росатом" поставит 4 энергоблока для Баимской рудной зоны
"Росатом" поставит 4 энергоблока для Баимской рудной зоны - 16.08.2025, ПРАЙМ
"Росатом" поставит 4 энергоблока для Баимской рудной зоны
Росатом в 2028-2030 годы поставит четыре плавучих энергоблока для проекта освоения Баимской рудной хоны на Чукотке, доложил глава автономного округа Владислав... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T11:33+0300
2025-08-16T11:33+0300
энергетика
росатом
чукотка
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_fb4c0f1c5939e59b262ab06d52af1b75.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – ПРАЙМ. Росатом в 2028-2030 годы поставит четыре плавучих энергоблока для проекта освоения Баимской рудной хоны на Чукотке, доложил глава автономного округа Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. После визита в США президент РФ прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. "Один из крупнейших – Баимский проект. Вы его знаете. Он получил доступ к проектной Фабрике ВЭБа. В 2028 году придут к нам энергоблоки, которые строит Росатом. Два. И к 2030 году приду еще два, которые будут обеспечивать проект", - сказал Кузнецов на встрече с Путиным. Он напомнил, что это одно из самых больших месторождений меди в мире и месторождение, которое увеличит на четверть добычу меди в РФ. Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.
https://1prime.ru/20250815/rosatom-860754494.html
чукотка
росатом, чукотка, россия
Энергетика, Росатом, Чукотка, РОССИЯ
11:33 16.08.2025
 
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – ПРАЙМ. Росатом в 2028-2030 годы поставит четыре плавучих энергоблока для проекта освоения Баимской рудной хоны на Чукотке, доложил глава автономного округа Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
После визита в США президент РФ прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.
"Один из крупнейших – Баимский проект. Вы его знаете. Он получил доступ к проектной Фабрике ВЭБа. В 2028 году придут к нам энергоблоки, которые строит Росатом. Два. И к 2030 году приду еще два, которые будут обеспечивать проект", - сказал Кузнецов на встрече с Путиным.
Он напомнил, что это одно из самых больших месторождений меди в мире и месторождение, которое увеличит на четверть добычу меди в РФ.
Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС
Вчера, 11:25
 
ЭнергетикаРосатомЧукоткаРОССИЯ
 
 
