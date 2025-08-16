Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Деловой России" рассказали, как эффективнее использовать инвалидов - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/rossija-860790302.html
В "Деловой России" рассказали, как эффективнее использовать инвалидов
В "Деловой России" рассказали, как эффективнее использовать инвалидов - 16.08.2025, ПРАЙМ
В "Деловой России" рассказали, как эффективнее использовать инвалидов
Обострение в России кадрового дефицита заставляет бизнес задуматься, как эффективнее использовать на рынке труда людей с ограниченными возможностями, заявила... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T02:45+0300
2025-08-16T02:45+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860790302.jpg?1755301528
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Обострение в России кадрового дефицита заставляет бизнес задуматься, как эффективнее использовать на рынке труда людей с ограниченными возможностями, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. "С обострением в стране кадрового дефицита, ввиду неотложности наращивания производительности труда в большинстве отраслей, российские компании все чаще задаются вопросом: как эффективнее использовать на предприятиях труд инвалидов", - сказала она в интервью. Собеседница агентства напомнила, что дефицит кадров в России оценивается сегодня в 2 миллиона человек. "В то же время, по данным статистики, на 1 июня 2025 года в трудоспособном возрасте находятся сейчас порядка 4,5 миллиона инвалидов в стране. При этом доля их занятости не превышает 30%",- подчеркнула Каграманян. "Вопрос напрашивается сам собой: почему людей данной категории не рассматривать как ресурс для восполнения кадровой потребности?", - подчеркнула она. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 августа в 10.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
02:45 16.08.2025
 
В "Деловой России" рассказали, как эффективнее использовать инвалидов

"Деловая Россия": бизнес задается вопросом, как эффективнее использовать инвалидов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Обострение в России кадрового дефицита заставляет бизнес задуматься, как эффективнее использовать на рынке труда людей с ограниченными возможностями, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян.
"С обострением в стране кадрового дефицита, ввиду неотложности наращивания производительности труда в большинстве отраслей, российские компании все чаще задаются вопросом: как эффективнее использовать на предприятиях труд инвалидов", - сказала она в интервью.
Собеседница агентства напомнила, что дефицит кадров в России оценивается сегодня в 2 миллиона человек.
"В то же время, по данным статистики, на 1 июня 2025 года в трудоспособном возрасте находятся сейчас порядка 4,5 миллиона инвалидов в стране. При этом доля их занятости не превышает 30%",- подчеркнула Каграманян.
"Вопрос напрашивается сам собой: почему людей данной категории не рассматривать как ресурс для восполнения кадровой потребности?", - подчеркнула она.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 августа в 10.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала