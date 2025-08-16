https://1prime.ru/20250816/rossija-860790302.html

В "Деловой России" рассказали, как эффективнее использовать инвалидов

2025-08-16T02:45+0300

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Обострение в России кадрового дефицита заставляет бизнес задуматься, как эффективнее использовать на рынке труда людей с ограниченными возможностями, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. "С обострением в стране кадрового дефицита, ввиду неотложности наращивания производительности труда в большинстве отраслей, российские компании все чаще задаются вопросом: как эффективнее использовать на предприятиях труд инвалидов", - сказала она в интервью. Собеседница агентства напомнила, что дефицит кадров в России оценивается сегодня в 2 миллиона человек. "В то же время, по данным статистики, на 1 июня 2025 года в трудоспособном возрасте находятся сейчас порядка 4,5 миллиона инвалидов в стране. При этом доля их занятости не превышает 30%",- подчеркнула Каграманян. "Вопрос напрашивается сам собой: почему людей данной категории не рассматривать как ресурс для восполнения кадровой потребности?", - подчеркнула она. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 августа в 10.00 мск.

