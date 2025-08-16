Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США

https://1prime.ru/20250816/rossija-860793489.html

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США, они обсуждаются, заявил посол России в США Александр Дарчиев. "Наша инициатива, мы считаем, она способствовала бы реальной нормализации, это восстановление прямого авиасообщения между нашими странами. Мы подготовили документы соответствующие, российская сторона, свои варианты, они обсуждаются", - сказал Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик".

