Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты прогнозируют ослабление рубля по итогам саммита на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/rubl-860802088.html
Эксперты прогнозируют ослабление рубля по итогам саммита на Аляске
Эксперты прогнозируют ослабление рубля по итогам саммита на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют ослабление рубля по итогам саммита на Аляске
Итогам саммита на Аляске, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, могут привести к незначительному и постепенному... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T12:56+0300
2025-08-16T12:56+0300
экономика
рубль
саммит
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/83356/61/833566150_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_1375c683d6682d92796780111697522f.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Итогам саммита на Аляске, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, могут привести к незначительному и постепенному ослаблению рубля, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "События развиваются по нейтральному сценарию. Конкретики в достижении договорённостей стороны не представили, но был отмечен прогресс и позитивный ход встречи", - считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Не следует ожидать существенного влияния на курс рубля, хотя небольшая просадка в понедельник и возможна, рассказал главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Мы не увидим лавинообразное ослабление, но в ближайшие дни сильного укрепления рубля точно не стоит ждать и вообще какого-либо укрепления, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. "Есть довольно высокая вероятность начала процесса ослабления рубля в силу того, что было сказано о не введении новых санкций. То есть вероятность ослабления действующих санкций тоже выросла. Соответственно, это может привести к тому, что поток валюты из России, если действительно реализуются высказанные вчера планы о не введении санкций, может повлиять на уменьшение количества долларовой массы в России и будет отражаться в виде ослабления рубля", - пояснил эксперт. В среднесрочной перспективе возможно ослабления рубля до 81-82 рублей за доллар, рассказал старший аналитик проекта bitkogan Евгений Рябков.
https://1prime.ru/20250816/aktsii-860801305.html
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83356/61/833566150_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_4259bc99d9881961241913efc214c0be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рубль, саммит, аляска
Экономика, рубль, саммит, Аляска
12:56 16.08.2025
 
Эксперты прогнозируют ослабление рубля по итогам саммита на Аляске

Рубль может начать незначительное ослабление по итогам саммита на Аляске

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Итогам саммита на Аляске, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, могут привести к незначительному и постепенному ослаблению рубля, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"События развиваются по нейтральному сценарию. Конкретики в достижении договорённостей стороны не представили, но был отмечен прогресс и позитивный ход встречи", - считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут.
Не следует ожидать существенного влияния на курс рубля, хотя небольшая просадка в понедельник и возможна, рассказал главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин.
Мы не увидим лавинообразное ослабление, но в ближайшие дни сильного укрепления рубля точно не стоит ждать и вообще какого-либо укрепления, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.
"Есть довольно высокая вероятность начала процесса ослабления рубля в силу того, что было сказано о не введении новых санкций. То есть вероятность ослабления действующих санкций тоже выросла. Соответственно, это может привести к тому, что поток валюты из России, если действительно реализуются высказанные вчера планы о не введении санкций, может повлиять на уменьшение количества долларовой массы в России и будет отражаться в виде ослабления рубля", - пояснил эксперт.
В среднесрочной перспективе возможно ослабления рубля до 81-82 рублей за доллар, рассказал старший аналитик проекта bitkogan Евгений Рябков.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Эксперты не ожидают сильного снижения российского рынка акций
12:17
 
ЭкономикарубльсаммитАляска
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала