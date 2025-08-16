https://1prime.ru/20250816/sammit-860795811.html
Саммит на Аляске отражает изменение политики США по Украине, пишут СМИ
2025-08-16T06:11+0300
2025-08-16T06:11+0300
2025-08-16T06:11+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
украина
аляска
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
financial times
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Саммит на Аляске, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, отражает меняющуюся политику США в отношении Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрика Грина.
"Саммит в Анкоридже отразил изменение политики США в отношении Украины при Трампе", - отмечает Financial Times со ссылкой на Грина.
Грин также обратил внимание на "неумолимое" ослабление позиций Украины.
"США теряют всё больше своих рычагов влияния, прекращая изоляцию Путина и поднимая фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней", - цитирует Грина газета.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша
украина
аляска
мировая экономика, россия, сша, украина, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, financial times, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Financial Times, МИД РФ, МИД
FT: саммит на Аляске отражает изменение политики США в отношении Украины
