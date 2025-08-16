Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ни намека на недовольство": СМИ изучили поведение Трампа на саммите - 16.08.2025
Политика
"Ни намека на недовольство": СМИ изучили поведение Трампа на саммите
"Ни намека на недовольство": СМИ изучили поведение Трампа на саммите
Президент США Дональд Трамп остался доволен прошедшей встречей с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на отсутствие итогового соглашения, сообщает... | 16.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп остался доволен прошедшей встречей с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на отсутствие итогового соглашения, сообщает издание New York Times.Издание называет прошедший саммит "еще одной победой" российского лидера, который завершил переговоры без значительных уступок и сохранив теплые отношения с главой Белого дома.“Господин Трамп признал, что они не достигли полного согласия, но он не высказал и намека на недовольство своим российским коллегой”, — сообщается в статье.Таким образом, отмечает автор материала, встреча оказалась взаимовыгодной для обеих сторон.Переговоры в Анкоридже между лидерами России и США длились почти три часа. Стороны нашли взаимопонимание по ряду вопросов урегулирования конфликта на Украине и предварительно согласовали проведение новой встречи.
08:08 16.08.2025 (обновлено: 08:37 16.08.2025)
 
"Ни намека на недовольство": СМИ изучили поведение Трампа на саммите

New York Times: Трамп остался доволен прошедшим саммитом с Путиным на Аляске

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп остался доволен прошедшей встречей с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на отсутствие итогового соглашения, сообщает издание New York Times.
Издание называет прошедший саммит "еще одной победой" российского лидера, который завершил переговоры без значительных уступок и сохранив теплые отношения с главой Белого дома.
“Господин Трамп признал, что они не достигли полного согласия, но он не высказал и намека на недовольство своим российским коллегой”, — сообщается в статье.
Таким образом, отмечает автор материала, встреча оказалась взаимовыгодной для обеих сторон.
Переговоры в Анкоридже между лидерами России и США длились почти три часа. Стороны нашли взаимопонимание по ряду вопросов урегулирования конфликта на Украине и предварительно согласовали проведение новой встречи.
"Достигнут огромный прогресс": на Аляске прошла встреча Путина и Трампа
03:30
 
Политика США Дональд Трамп Аляска Владимир Путин РОССИЯ
 
 
