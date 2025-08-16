https://1prime.ru/20250816/sammit-860796889.html

"Ни намека на недовольство": СМИ изучили поведение Трампа на саммите

"Ни намека на недовольство": СМИ изучили поведение Трампа на саммите

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп остался доволен прошедшей встречей с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на отсутствие итогового соглашения, сообщает издание New York Times.Издание называет прошедший саммит "еще одной победой" российского лидера, который завершил переговоры без значительных уступок и сохранив теплые отношения с главой Белого дома.“Господин Трамп признал, что они не достигли полного согласия, но он не высказал и намека на недовольство своим российским коллегой”, — сообщается в статье.Таким образом, отмечает автор материала, встреча оказалась взаимовыгодной для обеих сторон.Переговоры в Анкоридже между лидерами России и США длились почти три часа. Стороны нашли взаимопонимание по ряду вопросов урегулирования конфликта на Украине и предварительно согласовали проведение новой встречи.

