Постпреды стран ЕС обсудят итоги переговоров Путина с Трампом

2025-08-16T10:19+0300

политика

ес

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

саммит

БРЮССЕЛЬ, 16 авг – ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза проведут в субботу неформальное совещание в формате видеоконференции, на котором обсудят ситуацию вокруг конфликта на Украине по результатам переговоров между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, говорится в опубликованной накануне вечером повестке дня."Неформальная видеоконференция членов комитета представителей стран ЕС 16 августа в 9.30 (10.30 мск). Тема: обмен мнениями по российской агрессии против Украины", - говорится в документе.

сша

ес, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, саммит