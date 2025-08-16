https://1prime.ru/20250816/sammit-860799153.html
Постпреды стран ЕС обсудят итоги переговоров Путина с Трампом
2025-08-16T10:19+0300
политика
ес
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
саммит
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза проведут в субботу неформальное совещание в формате видеоконференции, на котором обсудят ситуацию вокруг конфликта на Украине по результатам переговоров между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, говорится в опубликованной накануне вечером повестке дня."Неформальная видеоконференция членов комитета представителей стран ЕС 16 августа в 9.30 (10.30 мск). Тема: обмен мнениями по российской агрессии против Украины", - говорится в документе.
сша
Постпреды стран ЕС обсудят итоги переговоров Путина с Трампом
