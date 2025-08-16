Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпреды стран ЕС обсудят итоги переговоров Путина с Трампом - 16.08.2025
Постпреды стран ЕС обсудят итоги переговоров Путина с Трампом
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза проведут в субботу неформальное совещание в формате видеоконференции, на котором обсудят ситуацию вокруг конфликта на Украине по результатам переговоров между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, говорится в опубликованной накануне вечером повестке дня."Неформальная видеоконференция членов комитета представителей стран ЕС 16 августа в 9.30 (10.30 мск). Тема: обмен мнениями по российской агрессии против Украины", - говорится в документе.
10:19 16.08.2025
 
Постпреды стран ЕС обсудят итоги переговоров Путина с Трампом

Постпреды стран ЕС в режиме видеоконференции обсудят итоги саммита Путина и Трампа

БРЮССЕЛЬ, 16 авг – ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза проведут в субботу неформальное совещание в формате видеоконференции, на котором обсудят ситуацию вокруг конфликта на Украине по результатам переговоров между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, говорится в опубликованной накануне вечером повестке дня.
"Неформальная видеоконференция членов комитета представителей стран ЕС 16 августа в 9.30 (10.30 мск). Тема: обмен мнениями по российской агрессии против Украины", - говорится в документе.
"Ушла из истории". Во Франции узнали, что ждет Европу после саммита
