Лидеры Европы готовы работать над подготовкой саммита Россия-США-Украина

МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Европейские лидеры выразили готовность сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским для организации трехстороннего саммита с участием России, при поддержке Европы. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, а также глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским лидером."По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при европейской поддержке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии.Ранее источник РИА Новости сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп связался по телефону с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и европейских институтов. В разговоре участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также руководители Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии и Финляндии. К беседе также присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.Ранее на Аляске прошли переговоры между российским и американским лидерами. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.
