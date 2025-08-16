https://1prime.ru/20250816/sammit-860802364.html

Лидеры Европы готовы работать над подготовкой саммита Россия-США-Украина

Лидеры Европы готовы работать над подготовкой саммита Россия-США-Украина - 16.08.2025, ПРАЙМ

Лидеры Европы готовы работать над подготовкой саммита Россия-США-Украина

Европейские лидеры выразили готовность сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским для организации трехстороннего саммита с участием | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T13:10+0300

2025-08-16T13:10+0300

2025-08-16T13:10+0300

политика

ес

европа

евросовет

нато

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

встреча

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Европейские лидеры выразили готовность сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским для организации трехстороннего саммита с участием России, при поддержке Европы. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, а также глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским лидером."По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при европейской поддержке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии.Ранее источник РИА Новости сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп связался по телефону с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и европейских институтов. В разговоре участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также руководители Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии и Финляндии. К беседе также присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.Ранее на Аляске прошли переговоры между российским и американским лидерами. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.

https://1prime.ru/20250816/sanktsii-860802246.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, европа, евросовет, нато, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, встреча