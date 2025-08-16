https://1prime.ru/20250816/sammit-860806102.html
Американский эксперт отметил продуктивность саммита на Аляске
Американский эксперт отметил продуктивность саммита на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
Американский эксперт отметил продуктивность саммита на Аляске
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была позитивной и продуктивной, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T17:08+0300
2025-08-16T17:08+0300
2025-08-16T17:08+0300
политика
россия
сша
саммит
аляска
дональд трамп
владимир путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была позитивной и продуктивной, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского Евразия-Центра Эрл Расмуссен. "Я думаю, в целом это был продуктивный и позитивный саммит", - сказал Расмуссен. При этом он подчеркнул, что, несмотря на согласие сторон по многим вопросам, у них еще остаются некоторые разногласия. "Европа и Украина могут стать ключевыми препятствиями в разрешении конфликта, как это уже бывало прежде", - добавил Расмуссен. Он выразил надежду на то, что после нынешнего саммита Путин и Трамп проведут еще одну встречу. Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша
аляска
россия, сша, саммит, аляска, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, саммит, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин
Американский эксперт отметил продуктивность саммита на Аляске
Расмуссен: Путин и Трамп провели на Аляске весьма продуктивный диалог
