https://1prime.ru/20250816/sammit-860806102.html

Американский эксперт отметил продуктивность саммита на Аляске

Американский эксперт отметил продуктивность саммита на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ

Американский эксперт отметил продуктивность саммита на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была позитивной и продуктивной, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T17:08+0300

2025-08-16T17:08+0300

2025-08-16T17:08+0300

политика

россия

сша

саммит

аляска

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860784927_0:11:1809:1029_1920x0_80_0_0_a939b0953315027b27e6cfff9b52a3ec.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была позитивной и продуктивной, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского Евразия-Центра Эрл Расмуссен. "Я думаю, в целом это был продуктивный и позитивный саммит", - сказал Расмуссен. При этом он подчеркнул, что, несмотря на согласие сторон по многим вопросам, у них еще остаются некоторые разногласия. "Европа и Украина могут стать ключевыми препятствиями в разрешении конфликта, как это уже бывало прежде", - добавил Расмуссен. Он выразил надежду на то, что после нынешнего саммита Путин и Трамп проведут еще одну встречу. Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://1prime.ru/20250816/evropa-860803802.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, саммит, аляска, дональд трамп, владимир путин