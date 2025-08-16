https://1prime.ru/20250816/samolet-860792986.html
Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Самолет президента России Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
