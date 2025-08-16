Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет президента России Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
2025-08-16T03:46+0300
2025-08-16T03:46+0300
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Самолет президента России Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
03:46 16.08.2025
 
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Самолет президента России Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
