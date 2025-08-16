https://1prime.ru/20250816/samolet-860792986.html

Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске

Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ

Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске

Самолет президента России Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T03:46+0300

2025-08-16T03:46+0300

2025-08-16T03:46+0300

экономика

россия

сша

аляска

рф

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860792986.jpg?1755305174

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Самолет президента России Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

сша

аляска

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, аляска, рф, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, мид