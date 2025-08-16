Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет "Россия" вылетел с авиабазы на Аляске - 16.08.2025
Самолет "Россия" вылетел с авиабазы на Аляске
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Самолет специального летного отряда "Россия" Tу-204 вылетел с авиабазы Элмендорф-Ричардсон  на Аляске, где в пятницу проходил саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24. По данным портала, самолет вылетел с авиабазы примерно в 4.27 мск в сторону Магадана. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Самолет специального летного отряда "Россия" Tу-204 вылетел с авиабазы Элмендорф-Ричардсон  на Аляске, где в пятницу проходил саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.
По данным портала, самолет вылетел с авиабазы примерно в 4.27 мск в сторону Магадана.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
