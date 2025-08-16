https://1prime.ru/20250816/sanktsii-860801798.html
В Европе назвали условие для возможного ослабления антироссийских санкций
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Британское издание Telegraph без указания источников утверждает, что Евросоюз может рассмотреть возможность смягчения санкций против России при условии, что президент России Владимир Путин возьмет на себя обязательство прекратить огонь на определенный срок."Европа могла бы ослабить санкции в отношении России, если Владимир Путин возьмет на себя обязательство по прекращению огня в течение определенного периода времени", - отмечает газета.В статье говорится, что послы стран ЕС в ходе срочных переговоров обсуждают возможные меры, которые Евросоюз мог бы предложить для достижения перемирия на Украине. При этом конкретные сроки смягчения санкций в обмен на прекращение огня пока не определены.Ранее на Аляске прошли переговоры между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.В России неоднократно заявляли, что страна способна выдержать санкционное давление Запада, которое усиливается уже несколько лет. В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать неэффективность санкций против России. В западных странах тоже звучат мнения о том, что антироссийские санкции не приносят желаемого результата. Президент Путин говорил, что политика сдерживания России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный ущерб мировой экономике. По его словам, главная цель этих мер — ухудшить жизнь миллионов людей.
16 авг - ПРАЙМ.
Британское издание Telegraph
без указания источников утверждает, что Евросоюз может рассмотреть возможность смягчения санкций против России при условии, что президент России Владимир Путин возьмет на себя обязательство прекратить огонь на определенный срок.
"Европа могла бы ослабить санкции в отношении России, если Владимир Путин возьмет на себя обязательство по прекращению огня в течение определенного периода времени", - отмечает газета.
В статье говорится, что послы стран ЕС в ходе срочных переговоров обсуждают возможные меры, которые Евросоюз мог бы предложить для достижения перемирия на Украине. При этом конкретные сроки смягчения санкций в обмен на прекращение огня пока не определены.
Ранее на Аляске прошли переговоры между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон и длилась два часа сорок пять минут в формате "три на три". Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
В России неоднократно заявляли, что страна способна выдержать санкционное давление Запада, которое усиливается уже несколько лет. В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать неэффективность санкций против России. В западных странах тоже звучат мнения о том, что антироссийские санкции не приносят желаемого результата. Президент Путин говорил, что политика сдерживания России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный ущерб мировой экономике. По его словам, главная цель этих мер — ухудшить жизнь миллионов людей.
