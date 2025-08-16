https://1prime.ru/20250816/sanktsii-860802246.html

В ЕС заявили о продолжении санкционного давления на Россию

В ЕС заявили о продолжении санкционного давления на Россию - 16.08.2025, ПРАЙМ

В ЕС заявили о продолжении санкционного давления на Россию

ЕС продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили лидеры... | 16.08.2025, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. ЕС продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. "Мы готовы продолжать поддерживать давление на Россию. Мы также продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира", - указывается в документе.

