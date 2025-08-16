Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС заявили о продолжении санкционного давления на Россию - 16.08.2025, ПРАЙМ
В ЕС заявили о продолжении санкционного давления на Россию
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. ЕС продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. "Мы готовы продолжать поддерживать давление на Россию. Мы также продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира", - указывается в документе.
13:00 16.08.2025
 
В ЕС заявили о продолжении санкционного давления на Россию

Лидеры ЕС по итогам саммита на Аляске заявили, что продолжат санкционное давление на РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. ЕС продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
"Мы готовы продолжать поддерживать давление на Россию. Мы также продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира", - указывается в документе.
Заголовок открываемого материала