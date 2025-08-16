Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американские сенаторы оценили итоги встречи Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/senatory-860794504.html
Американские сенаторы оценили итоги встречи Путина и Трампа
Американские сенаторы оценили итоги встречи Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
Американские сенаторы оценили итоги встречи Путина и Трампа
Американские сенаторы-республиканцы Лиза Меркауски и Кэти Бритт положительно оценили итоги встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T04:40+0300
2025-08-16T04:40+0300
экономика
общество
россия
аляска
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860794504.jpg?1755308453
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Американские сенаторы-республиканцы Лиза Меркауски и Кэти Бритт положительно оценили итоги встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сенатор от Аляски Лиза Меркаузски выразила осторожный оптимизм по поводу встречи. "Хотя на пресс-конференции было мало подробностей об их встрече, я с осторожным оптимизмом смотрю на признаки достижения определённого прогресса. Также обнадёживает то, что оба президента упомянули о будущих встречах, на которых, я надеюсь, будет затронута и Украина", - говорится в сообщении сенатора в соцсети X. Она подчеркнула, что Украина должна быть частью "любого мирного урегулирования" и должна "добровольно согласиться с его условиями". Сенатор от штата Алабама Кэти Бритт назвала встречу Путина и Трампа на Аляске "шагом в правильном направлении". "Встреча между США и Россией - шаг в правильном направлении. Факт остаётся фактом: президент Трамп - именно тот лидер, который нужен миру в данный момент, и я уверена, что он продолжит неустанно работать над прекращением этого конфликта (на Украине - ред.)", - говорится в сообщении Бритт в соцсети X. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
аляска
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид рф, мид
Экономика, Общество , РОССИЯ, Аляска, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
04:40 16.08.2025
 
Американские сенаторы оценили итоги встречи Путина и Трампа

Сенаторы Меркаузски и Бритт положительно оценили итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Американские сенаторы-республиканцы Лиза Меркауски и Кэти Бритт положительно оценили итоги встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Сенатор от Аляски Лиза Меркаузски выразила осторожный оптимизм по поводу встречи.
"Хотя на пресс-конференции было мало подробностей об их встрече, я с осторожным оптимизмом смотрю на признаки достижения определённого прогресса. Также обнадёживает то, что оба президента упомянули о будущих встречах, на которых, я надеюсь, будет затронута и Украина", - говорится в сообщении сенатора в соцсети X.
Она подчеркнула, что Украина должна быть частью "любого мирного урегулирования" и должна "добровольно согласиться с его условиями".
Сенатор от штата Алабама Кэти Бритт назвала встречу Путина и Трампа на Аляске "шагом в правильном направлении".
"Встреча между США и Россией - шаг в правильном направлении. Факт остаётся фактом: президент Трамп - именно тот лидер, который нужен миру в данный момент, и я уверена, что он продолжит неустанно работать над прекращением этого конфликта (на Украине - ред.)", - говорится в сообщении Бритт в соцсети X.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯАляскаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала