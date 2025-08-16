https://1prime.ru/20250816/senatory-860794504.html

Американские сенаторы оценили итоги встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Американские сенаторы-республиканцы Лиза Меркауски и Кэти Бритт положительно оценили итоги встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сенатор от Аляски Лиза Меркаузски выразила осторожный оптимизм по поводу встречи. "Хотя на пресс-конференции было мало подробностей об их встрече, я с осторожным оптимизмом смотрю на признаки достижения определённого прогресса. Также обнадёживает то, что оба президента упомянули о будущих встречах, на которых, я надеюсь, будет затронута и Украина", - говорится в сообщении сенатора в соцсети X. Она подчеркнула, что Украина должна быть частью "любого мирного урегулирования" и должна "добровольно согласиться с его условиями". Сенатор от штата Алабама Кэти Бритт назвала встречу Путина и Трампа на Аляске "шагом в правильном направлении". "Встреча между США и Россией - шаг в правильном направлении. Факт остаётся фактом: президент Трамп - именно тот лидер, который нужен миру в данный момент, и я уверена, что он продолжит неустанно работать над прекращением этого конфликта (на Украине - ред.)", - говорится в сообщении Бритт в соцсети X. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

