https://1prime.ru/20250816/slutskij-860795200.html

Слуцкий назвал саммит на Аляске поворотным моментом

Слуцкий назвал саммит на Аляске поворотным моментом - 16.08.2025, ПРАЙМ

Слуцкий назвал саммит на Аляске поворотным моментом

Саммит на Аляске стал значимым поворотным моментом и в восстановлении взаимодействия двух ядерных держав, и в вопросе Украины, заявил глава комитета Госдумы по... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T05:29+0300

2025-08-16T05:29+0300

2025-08-16T05:29+0300

экономика

россия

аляска

украина

рф

дональд трамп

леонид слуцкий

владимир путин

госдума

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860795200.jpg?1755311356

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Саммит на Аляске стал значимым поворотным моментом и в восстановлении взаимодействия двух ядерных держав, и в вопросе Украины, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Российско-американский саммит в полной мере оправдал свой девиз: "Стремление к миру". Оба лидера - и Владимир Путин и Дональд Трамп - заявили о том, что встреча прошла продуктивно, а ее результаты в конечном итоге позволят выйти на договоренности по украинскому урегулированию. Это не полный прорыв (его и не ожидали), но значимый поворотный момент и в вопросах восстановления взаимодействия между двумя ведущими ядерными державами, и в вопросах завершения конфликта на Украине. 10 из возможных 10, оценил итоги Трамп", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По мнению политика, Анкоридж в любом случае уже вошел в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях, а следующая встреча может пройти в Москве.

аляска

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аляска, украина, рф, дональд трамп, леонид слуцкий, владимир путин, госдума, мид рф, мид