https://1prime.ru/20250816/slutskiy-860805934.html

Слуцкий рассказал, каких последствий можно ждать после саммита на Аляске

Слуцкий рассказал, каких последствий можно ждать после саммита на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ

Слуцкий рассказал, каких последствий можно ждать после саммита на Аляске

Результат саммита в Анкоридже может стать фундаментом для разрешения украинского кризиса в обозримом будущем, заявил глава комитета Госдумы по международным... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T17:05+0300

2025-08-16T17:05+0300

2025-08-16T17:05+0300

политика

россия

сша

аляска

леонид слуцкий

владимир путин

дональд трамп

госдума

саммит

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e728f3bfa6eb5048241adbedbcc2763.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Результат саммита в Анкоридже может стать фундаментом для разрешения украинского кризиса в обозримом будущем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Результат Анкориджа, действительно, будет закрепляться. И на нем, как на фундаментной плите, появятся новые результаты, наиболее знаковым из которых, есть все основания предположить, - для этого придется изрядно попотеть, потрудиться, поспорить - может стать разрешение украинского кризиса в обозримом будущем. По крайней мере, сегодня, похоже, обе стороны реальным образом за это выступают", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24". По словам парламентария, состоявшиеся переговоры между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут стать "переломным моментом", который поднимет российско-американские отношения на новую, более высокую и конструктивную орбиту. "Это действительно перезагрузка. И это уход от мертвой эпохи Байдена, когда Москва и Вашингтон не имели между собой отношений", - добавил он.

https://1prime.ru/20250816/medved-860804315.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, аляска, леонид слуцкий, владимир путин, дональд трамп, госдума, саммит