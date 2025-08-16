https://1prime.ru/20250816/slutskiy-860805934.html
Слуцкий рассказал, каких последствий можно ждать после саммита на Аляске
Слуцкий рассказал, каких последствий можно ждать после саммита на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
Слуцкий рассказал, каких последствий можно ждать после саммита на Аляске
Результат саммита в Анкоридже может стать фундаментом для разрешения украинского кризиса в обозримом будущем, заявил глава комитета Госдумы по международным... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T17:05+0300
2025-08-16T17:05+0300
2025-08-16T17:05+0300
политика
россия
сша
аляска
леонид слуцкий
владимир путин
дональд трамп
госдума
саммит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e728f3bfa6eb5048241adbedbcc2763.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Результат саммита в Анкоридже может стать фундаментом для разрешения украинского кризиса в обозримом будущем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Результат Анкориджа, действительно, будет закрепляться. И на нем, как на фундаментной плите, появятся новые результаты, наиболее знаковым из которых, есть все основания предположить, - для этого придется изрядно попотеть, потрудиться, поспорить - может стать разрешение украинского кризиса в обозримом будущем. По крайней мере, сегодня, похоже, обе стороны реальным образом за это выступают", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24". По словам парламентария, состоявшиеся переговоры между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут стать "переломным моментом", который поднимет российско-американские отношения на новую, более высокую и конструктивную орбиту. "Это действительно перезагрузка. И это уход от мертвой эпохи Байдена, когда Москва и Вашингтон не имели между собой отношений", - добавил он.
https://1prime.ru/20250816/medved-860804315.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265094_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_656164aea17457313fba78ff4fef26ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, аляска, леонид слуцкий, владимир путин, дональд трамп, госдума, саммит
Политика, РОССИЯ, США, Аляска, Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума, саммит
Слуцкий рассказал, каких последствий можно ждать после саммита на Аляске
Слуцкий: итог саммита может стать фундаментом для разрешения украинского кризиса
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Результат саммита в Анкоридже может стать фундаментом для разрешения украинского кризиса в обозримом будущем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Результат Анкориджа, действительно, будет закрепляться. И на нем, как на фундаментной плите, появятся новые результаты, наиболее знаковым из которых, есть все основания предположить, - для этого придется изрядно попотеть, потрудиться, поспорить - может стать разрешение украинского кризиса в обозримом будущем. По крайней мере, сегодня, похоже, обе стороны реальным образом за это выступают", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
По словам парламентария, состоявшиеся переговоры между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут стать "переломным моментом", который поднимет российско-американские отношения на новую, более высокую и конструктивную орбиту.
"Это действительно перезагрузка. И это уход от мертвой эпохи Байдена, когда Москва и Вашингтон не имели между собой отношений", - добавил он.
Глава РФПИ рассказал, какой "хороший знак" он заметил перед саммитом