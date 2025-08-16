Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250816/smartfon-860775889.html
Эксперт научил, как проверить смартфон на вирусы и избавиться от них
2025-08-16T03:03+0300
2025-08-16T03:03+0300
смартфоны
защита смартфона
технологии
александр тимофеев
вирусы
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/73/842827371_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_cdf9264be16c7f94f7af031e2e4940f4.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Как узнать, что на вашем смартфоне есть вирусы и можно ли избавиться от них самостоятельно, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.В последнее время пользователи все чаще используют всевозможные приложения - навигатор, который предупреждает о пробках и прокладывает оптимальный маршрут, доставка еды, покупка билетов на транспорт или в кино и многое другое. Ряд таких предложений предлагают бесплатный доступ к обычно платным ресурсам.Но нередко под такие приложения маскируются мошенники или вирусы, которые проникают в телефон жертвы, передают ее личные данные и даже шпионят в реальном времени. Вредоносные программы могут поглощать интернет-трафик, подписывать вас на платные сервисы, рассылать смс, включать Bluetooth и Wi-Fi и многое другое.“В 2025 году особенно важно обращать внимание на приложения, которые запрашивают слишком много разрешений, имеют подозрительные отзывы и низкий рейтинг, а также на приложения, полученные из непроверенных источников”, - предупредил Тимофеев.Главный признак наличия вируса - самопроизвольное включение и выключение телефона, перегрев, резкий рост расхода трафика, быстрая разрядка. Любой из них должен насторожить и заставить задуматься - как удалить зловреда из устройства? Это можно сделать как у специалиста, так и самостоятельно.Самый удобный и привычный способ - установка антивирусных приложений. Они бывают платные и бесплатные. Есть встроенные производителем антивирусы, но часто их недостаточно. Можно проверить смартфон через компьютер с помощью USB-кабеля. Помимо этого, стоит вручную проверить установленные приложения, удалив ненужные и ограничив в оставшиеся в правах, и обязательно почистить кэш для каждого из них.Если все это не помогло, остается сбросить телефон до заводских настроек. Это самый проверенный и эффективный способ борьбы с любыми "странностями" поведения приложений или телефона. Перед сбросом рекомендуется сделать резервную копию, так как все данные будут потеряны. Сброс удаляет все установленные приложения и данные, включая фотографии, контакты, сообщения и установленные приложенияВ редких случаях если вирус или что-то проникло глубоко даже в системные файлы и настройки даже сброс может не помочь, но это очень редкий случай, заключил Тимофеев.
https://1prime.ru/20250714/smartfon-859412876.html
смартфоны, защита смартфона, технологии, александр тимофеев, вирусы
смартфоны, защита смартфона, Технологии, Александр Тимофеев, вирусы
03:03 16.08.2025
 
Эксперт научил, как проверить смартфон на вирусы и избавиться от них

Доцент Тимофеев назвал способы проверки смартфона на вирусы

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкSamsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24 - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Как узнать, что на вашем смартфоне есть вирусы и можно ли избавиться от них самостоятельно, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
Смартфон AYYA T1 с ОС Аврора - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Раскрыто, какие данные опасно хранить в смартфоне
14 июля, 03:03
В последнее время пользователи все чаще используют всевозможные приложения - навигатор, который предупреждает о пробках и прокладывает оптимальный маршрут, доставка еды, покупка билетов на транспорт или в кино и многое другое. Ряд таких предложений предлагают бесплатный доступ к обычно платным ресурсам.
Но нередко под такие приложения маскируются мошенники или вирусы, которые проникают в телефон жертвы, передают ее личные данные и даже шпионят в реальном времени. Вредоносные программы могут поглощать интернет-трафик, подписывать вас на платные сервисы, рассылать смс, включать Bluetooth и Wi-Fi и многое другое.
“В 2025 году особенно важно обращать внимание на приложения, которые запрашивают слишком много разрешений, имеют подозрительные отзывы и низкий рейтинг, а также на приложения, полученные из непроверенных источников”, - предупредил Тимофеев.
Главный признак наличия вируса - самопроизвольное включение и выключение телефона, перегрев, резкий рост расхода трафика, быстрая разрядка. Любой из них должен насторожить и заставить задуматься - как удалить зловреда из устройства? Это можно сделать как у специалиста, так и самостоятельно.
Самый удобный и привычный способ - установка антивирусных приложений. Они бывают платные и бесплатные. Есть встроенные производителем антивирусы, но часто их недостаточно. Можно проверить смартфон через компьютер с помощью USB-кабеля. Помимо этого, стоит вручную проверить установленные приложения, удалив ненужные и ограничив в оставшиеся в правах, и обязательно почистить кэш для каждого из них.
Если все это не помогло, остается сбросить телефон до заводских настроек. Это самый проверенный и эффективный способ борьбы с любыми "странностями" поведения приложений или телефона. Перед сбросом рекомендуется сделать резервную копию, так как все данные будут потеряны. Сброс удаляет все установленные приложения и данные, включая фотографии, контакты, сообщения и установленные приложения
В редких случаях если вирус или что-то проникло глубоко даже в системные файлы и настройки даже сброс может не помочь, но это очень редкий случай, заключил Тимофеев.
 
