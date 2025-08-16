https://1prime.ru/20250816/smi-860787415.html
Западные СМИ увидели признаки успешной встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Западные СМИ увидели признаки того, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом идет успешно.
"Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина продолжаются уже более полутора часов, и это может иметь значение. Ранее на этой неделе Трамп заявил журналистам, что через несколько минут узнает, действительно ли Путин заинтересован в достижении мира. Он также сказал, что "уйдет", если всё пойдет не так", - сообщает британский телеканал Sky News.
Такого же мнения придерживается американский телеканал CNN, указывая на важность того, что встреча продолжается.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже два часа.
