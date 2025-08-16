https://1prime.ru/20250816/smi-860787415.html

Западные СМИ увидели признаки успешной встречи Путина и Трампа

Западные СМИ увидели признаки успешной встречи Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ

Западные СМИ увидели признаки успешной встречи Путина и Трампа

Западные СМИ увидели признаки того, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом идет успешно. | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T00:44+0300

2025-08-16T00:44+0300

2025-08-16T00:44+0300

экономика

мировая экономика

общество

аляска

владимир путин

дональд трамп

sky news

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860787415.jpg?1755294280

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Западные СМИ увидели признаки того, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом идет успешно. "Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина продолжаются уже более полутора часов, и это может иметь значение. Ранее на этой неделе Трамп заявил журналистам, что через несколько минут узнает, действительно ли Путин заинтересован в достижении мира. Он также сказал, что "уйдет", если всё пойдет не так", - сообщает британский телеканал Sky News. Такого же мнения придерживается американский телеканал CNN, указывая на важность того, что встреча продолжается. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже два часа.

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , аляска, владимир путин, дональд трамп, sky news, cnn