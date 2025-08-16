https://1prime.ru/20250816/smi-860793068.html

Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа

Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ

Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа

Мировые СМИ, которые пристально следят за переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обращают внимание на то, что саммит завершился... | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T03:46+0300

2025-08-16T03:46+0300

2025-08-16T03:46+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

аляска

сша

дональд трамп

владимир путин

cnn

new york times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860793068.jpg?1755305176

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Мировые СМИ, которые пристально следят за переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обращают внимание на то, что саммит завершился без каких-либо заявлений о будущем конфликта на Украине, при этом они отмечают, что оба лидера назвали результаты "продуктивными". "Саммит, привлекший к себе наибольшее внимание среди всех, проходивших за последнее время, уже закончился, и оба президента считают его успешным. В ходе совместной пресс-конференции Дональд Трамп назвал продлившуюся два с половиной часа встречу "крайне продуктивной", - пишет испанская газета Pais. Издание отмечает, что в рамках "крайне предварительного разговора " лидеры обсудили будущее Украины. "Саммит Путина и Трампа на Аляске завершился без каких-либо заявлений о будущем конфликта на Украине", - сообщает испанский телеканал RTVE, отмечая, что "на короткой пресс-конференции без возможности задать вопросы Трамп и Путин лишь признали, что встреча была "продуктивной". Британская газета Sun в статье под заголовком "Сделки нет" пишет, что после почти трех часов переговоров на Аляске Трамп заявил, что вместе с российским лидером они "договорились по некоторым важным пунктам", однако ни один из президентов не упомянул о прекращении огня на Украине. "Никто на самом деле не знает, что обсуждали президенты Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня во время своего продолжительного саммита на Аляске, поскольку они не ответили на вопросы журналистов после совместного брифинга", - сообщает телеканал CNN. Американская газета New York Times отмечает, что Трамп дал расплывчатую, но позитивную оценку достигнутому прогрессу, заявив: "Многие пункты были согласованы, и осталось совсем немного". Другое американское издание Wall Street Journal пишет, что в отличие от рукопожатий и улыбок, которыми ознаменовалось начало встречи, "Путин и Трамп на протяжении большей части пресс-конференции сохраняли каменные лица". Аргентинский портал Infobae обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин первый начал выступление на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Телеканал CNN также обратил внимание на порядок выступлений лидеров, отметив, что, как правило, на совместных пресс-конференциях первым выступает глава принимающей стороны. "Однако сегодня в Анкоридже президент Дональд Трамп наблюдал за тем, как президент Владимир Путин начал пресс-конференцию", - говорится в сообщении CNN. Газета Washington Post отмечает, что лидеры двух стран прервали свои встречи раньше запланированного срока и не представили никаких конкретных подробностей о достигнутом прогрессе. "Трамп гнался за Нобелевской премией мира. Похоже, эта встреча не стала еще одним шагом к ее достижению", - пишет New York Times.

украина

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, cnn, new york times, washington post