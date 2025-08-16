СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО

https://1prime.ru/20250816/smi-860810055.html
2025-08-16T23:23+0300
2025-08-16T23:23+0300
2025-08-16T23:23+0300
сша
украина
рф
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
нато
nbc
мид рф
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. "Эти (гарантии - ред.) безопасности, обсуждаемые Белым домом, не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша
украина
рф
сша, украина, рф, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, nbc, мид рф
США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, NBC, МИД РФ
NBC: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины.
"Эти (гарантии - ред.) безопасности, обсуждаемые Белым домом, не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
