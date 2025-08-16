https://1prime.ru/20250816/smi-860810055.html

СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО

СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО - 16.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: гарантии безопасности для Украины не подразумевают членство в НАТО

Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. | 16.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-16T23:23+0300

2025-08-16T23:23+0300

2025-08-16T23:23+0300

сша

украина

рф

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

нато

nbc

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665006_0:401:2927:2047_1920x0_80_0_0_dd4f6e2c6fd4e7277f4aaf693bcdbbbe.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Обсуждаемые американские гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. "Эти (гарантии - ред.) безопасности, обсуждаемые Белым домом, не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://1prime.ru/20250816/otkaz-860808763.html

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, рф, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, nbc, мид рф