Эксперт оценил шансы на сотрудничество России и США в судостроении
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Сотрудничество России и США в сфере судостроения пока маловероятно, исключением могут стать проекты по совместному освоению природных ископаемых, для которых понадобится специальный флот, такое мнение выразил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Президент Путин по итогам саммита заявил, что "взаимодействие России и США в Арктике актуально". В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ на Аляске. "С точки зрения сотрудничества между нашими странами в сфере судостроения, пока большие перспективы не просматриваются. Исключением могут стать проекты по совместному освоению природных ископаемых. В таком случае понадобится специальный флот, который есть возможность построить на наших верфях. Здесь можно будет говорить и про инвестиции в модернизацию отечественных предприятий и освоении необходимых технологий. Но в текущих реалиях такой сценарий маловероятен", - ответил Спиридонов о перспективах сотрудничества России и США в рамках судостроения. Эксперт отметил, что США вполне посильно в обозримом будущем создать собственный атомный ледокольный флот. Кроме того, они имеют большой опыт в создании транспортных реакторов для военно-морского флота и верфей для крупнотоннажного судостроения. "В любом случае, учитывая опыт сотрудничества с иностранными партнёрами, считаю важным сохранить вектор на развитие отечественной науки и техники для достижения технологического лидерства и суверенитета", - добавил Спиридонов. Он напомнил, что на сегодня Россия является единственной страной, которая обладает атомным ледокольным флотом. На "Балтийском заводе" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) продолжается строительство серии новейших ледоколов проекта 22220. Первые из них уже прекрасно показали себя в работе на Северном морском пути. Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Балтийский завод ОСК уже построил и передал заказчику ледоколы "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград". В начале мая ОСК сообщала, что на Балтийском заводе началась резка металла для ледокола "Сталинград". Закладка судна запланирована на ноябрь 2025 года, спуск на воду – на 2028 год, передача заказчику – на декабрь 2030 года. Кроме того, в России находится на стадии строительства самый мощный в мире ледокол "Лидер", который позволит обеспечивать практически круглогодичную навигацию в северных широтах.
