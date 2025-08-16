Путин провел совещание по итогам встречи с Трампом на Аляске
Путин в Кремле провел совещание по итогам саммита на Аляске
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах
© POOL
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Владимир Путин, вернувшись из поездки в США, провел в Кремле совещание по итогам переговоров с Дональдом Трампом. Глава государства проинформировал руководство своей администрации, правительства, Государственной думы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже.
Основные заявления президента — в материале агентства "Прайм":
- Визит на Аляску был своевременным и весьма полезным, разговор с Трампом был откровенным и содержательным, он приближает ситуацию к нужным решениям;
- во время встречи на Аляске была возможность спокойно и детально изложить позицию России, обсудить разрешение украинского кризиса на справедливой основе;
- Россия, как и США, хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, хотела бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами;
- в основу урегулирования должно быть положено устранение первопричин кризиса на Украине;
- Россия с уважением относится к позиции администрации Трампа по необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине;
- в ходе переговоров с Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия.
"Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз: была возможность спокойно, детально <...> изложить нашу позицию".