Путин провел совещание по итогам встречи с Трампом на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание по итогам встречи с Трампом на Аляске
Владимир Путин, вернувшись из поездки в США, провел в Кремле совещание по итогам переговоров с Дональдом Трампом. Глава государства проинформировал руководство... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T18:19+0300
2025-08-16T18:30+0300
политика
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Владимир Путин, вернувшись из поездки в США, провел в Кремле совещание по итогам переговоров с Дональдом Трампом. Глава государства проинформировал руководство своей администрации, правительства, Государственной думы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже. Основные заявления президента — в материале агентства "Прайм":&quot;Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз: была возможность спокойно, детально &lt;...&gt; изложить нашу позицию&quot;.
18:19 16.08.2025 (обновлено: 18:30 16.08.2025)
 
Путин провел совещание по итогам встречи с Трампом на Аляске

Путин в Кремле провел совещание по итогам саммита на Аляске

МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Владимир Путин, вернувшись из поездки в США, провел в Кремле совещание по итогам переговоров с Дональдом Трампом. Глава государства проинформировал руководство своей администрации, правительства, Государственной думы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже.
Основные заявления президента — в материале агентства "Прайм":
  • Визит на Аляску был своевременным и весьма полезным, разговор с Трампом был откровенным и содержательным, он приближает ситуацию к нужным решениям;
  • во время встречи на Аляске была возможность спокойно и детально изложить позицию России, обсудить разрешение украинского кризиса на справедливой основе;
  • Россия, как и США, хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, хотела бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами;
  • в основу урегулирования должно быть положено устранение первопричин кризиса на Украине;
  • Россия с уважением относится к позиции администрации Трампа по необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине;
  • в ходе переговоров с Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия.

"Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз: была возможность спокойно, детально <...> изложить нашу позицию".

"Достигнут огромный прогресс": на Аляске прошла встреча Путина и Трампа
