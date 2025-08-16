Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США проверили контейнеры с завтраком перед встречей Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
В США проверили контейнеры с завтраком перед встречей Путина и Трампа
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Сотрудники Секретной службы США в целях безопасности перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске проверили все подготовленные для приглашенных лиц контейнеры с завтраком, сообщает телеканал NBC. "Проверка безопасности сегодня была намного более тщательной, чем обычно. Настолько тщательной, что, пока мы ждали в автобусах, чтобы войти, сотрудники Секретной службы открывали все контейнеры с подготовленным для участников завтраком, чтобы убедиться, что ничто не будет тайно пронесено на территорию перед встречей Трампа и Путина", - говорится в сообщении телеканала. Встреча лидеров России и США проходит на Аляске. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, после переговоры пройдут с участием делегаций.
