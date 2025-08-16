https://1prime.ru/20250816/ssha-860790568.html

В США проверили контейнеры с завтраком перед встречей Путина и Трампа

2025-08-16T02:51+0300

экономика

технологии

россия

сша

аляска

рф

владимир путин

дональд трамп

nbc

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Сотрудники Секретной службы США в целях безопасности перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске проверили все подготовленные для приглашенных лиц контейнеры с завтраком, сообщает телеканал NBC. "Проверка безопасности сегодня была намного более тщательной, чем обычно. Настолько тщательной, что, пока мы ждали в автобусах, чтобы войти, сотрудники Секретной службы открывали все контейнеры с подготовленным для участников завтраком, чтобы убедиться, что ничто не будет тайно пронесено на территорию перед встречей Трампа и Путина", - говорится в сообщении телеканала. Встреча лидеров России и США проходит на Аляске. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, после переговоры пройдут с участием делегаций.

сша

аляска

рф

2025

