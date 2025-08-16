Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Достигнут огромный прогресс": на Аляске прошла встреча Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250816/summit-860791964.html
"Достигнут огромный прогресс": на Аляске прошла встреча Путина и Трампа
"Достигнут огромный прогресс": на Аляске прошла встреча Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ
"Достигнут огромный прогресс": на Аляске прошла встреча Путина и Трампа
На Аляске 15 августа прошла первая за четыре года встреча президентов России и США. В центре внимания Владимира Путина и Дональда Трампа была ситуация на... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T03:30+0300
2025-08-16T03:31+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
украина
аляска
саммит
юрий ушаков
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860786863_0:0:2753:1549_1920x0_80_0_0_0ea9a4a2ee1e9c919c1ba5955a30fe82.jpg
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. На Аляске 15 августа прошла первая за четыре года встреча президентов России и США. В центре внимания Владимира Путина и Дональда Трампа была ситуация на Украине. Как проходил этот саммит, и о чем договорились главы государств — в материале агентства "Прайм".Начало встречиВладимир Путин прилетел на военную базу Эльмендорф-Ричардсон около Анкориджа приблизительно в 11:00 по местному времени (22:00 мск). За несколько минут до этого здесь же приземлился Борт номер один Дональда Трампа. Президенты одновременно вышли из своих самолетов и пошли навстречу по красной ковровой дорожке. Они поприветствовали друг друга, обменялись парой слов и сфотографировались на специальном стенде с надписью "Аляска 2025". В это время над базой пролетел знаменитый бомбардировщик B-2 в сопровождении звена истребителей.Трамп пригласил Путина проехать к месту переговоров на своем лимузине Cadillac, который носит неофициальное название Beast. Российский лидер согласился и сел в салон, несмотря на то, что на Аляску доставили и его кортеж, состоящий из автомобилей Aurus.Это стало первой неожиданностью саммита. О чем именно беседовали два президента, оставшись один на один, и даже без переводчиков, неизвестно.Переговоры "три на три"Изначально планировалось, что переговоры начнутся в формате тет-а-тет, затем к главам государств присоединятся члены делегаций, после чего встреча продолжится в формате рабочего завтрака и завершится совместной пресс-конференцией.Но Путин и Трамп решили сразу же отступить от плана и начали переговоры в формате "три на три". Помимо президентов в них участвовали помощник Путина по международной политике Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.Переговоры за закрытыми дверями продолжались 2 часа 45 минут. По данным агентства Bloomberg, они стала самой продолжительной личной встречей Путина и Трампа.Когда стало известно, что переговоры завершились, журналисты собрались в зале для пресс-конференции. Президенты пришли не сразу. По данным некоторых СМИ, Трамп решил сначала созвониться с Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.Происходящее на Украине — трагедия для РоссииПутин и Трамп появились перед журналистами примерно через 40 минут. Первым взял слово российский лидер. Он начал свою речь отметив, что переговоры были обстоятельными и полезными, прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Он поблагодарил Трампа за приглашение на Аляску и напомнил, что Россия и США по сути — соседи, их разделяет только четыре километра воды между двумя островами в Беринговом проливе."Мы близкие соседи, это факт".По оценке российского лидера, за те четыре года, пока главы России и США не встречались друг с другом, двусторонние отношения скатились "до самой низкой точки со времен холодной войны". Констатировав, что это не идет на пользу никому, президент отметил работу по восстановлению связей. Свои контакты с Трампом Путин назвал хорошими, а неоднократные разговоры по телефону — откровенными.Российский лидер поблагодарил американскую администрацию и лично Трампа за усилия по разрешению украинского конфликта и желание вникнуть в его истоки.&quot;Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец&quot;.Путин подчеркнул, что Россия готова работать и над обеспечением безопасности Украины, и рассчитывает, что достигнутое взаимопонимание откроет дорогу к миру.Глава государства отметил, что начинает оживать двусторонняя торговля между Россией и США, товарооборот вырос на 20%. Деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях, космосе. Актуально и взаимодействие в Арктике, возобновление контактов между Дальним Востоком и западным побережьем США."Сделки пока нет"Трамп, в свою очередь, назвал выступление Путина глубоким, а состоявшуюся встречу — продуктивной. Сторонам, по его словам, удалось обсудить многие вопросы, часть из которых были "действительно существенными".При этом он уточнил, что полного взаимопонимания достичь не удалось.&quot;К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече&quot;.Трамп подчеркнул, что на сегодняшней встрече удалось достичь существенного прогресса, а свои отношения с Путиным он назвал очень хорошими."У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, — это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали все необходимое для этого".Американский президент поблагодарил Путина, подчеркнул, что российский коллега хочет завершить конфликт так же, как и он, и выразил надежду, что вскоре они снова увидятся.Путин по-английски предложил провести следующую встречу в Москве, на что Трамп ответил, что это вполне возможно, даже несмотря на возможное осуждение.
https://1prime.ru/20250815/online-860777622.html
сша
украина
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860786863_259:0:2484:1669_1920x0_80_0_0_d03bcd769a1c184f97d26e10a0bd8501.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, украина, аляска, саммит, юрий ушаков, сергей лавров, стив уиткофф, марко рубио
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, УКРАИНА, Аляска, саммит, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, Марко Рубио
03:30 16.08.2025 (обновлено: 03:31 16.08.2025)
 
"Достигнут огромный прогресс": на Аляске прошла встреча Путина и Трампа

На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа, они заявили о большом прогрессе

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. На Аляске 15 августа прошла первая за четыре года встреча президентов России и США. В центре внимания Владимира Путина и Дональда Трампа была ситуация на Украине. Как проходил этот саммит, и о чем договорились главы государств — в материале агентства "Прайм".

Начало встречи

Владимир Путин прилетел на военную базу Эльмендорф-Ричардсон около Анкориджа приблизительно в 11:00 по местному времени (22:00 мск). За несколько минут до этого здесь же приземлился Борт номер один Дональда Трампа. Президенты одновременно вышли из своих самолетов и пошли навстречу по красной ковровой дорожке. Они поприветствовали друг друга, обменялись парой слов и сфотографировались на специальном стенде с надписью "Аляска 2025". В это время над базой пролетел знаменитый бомбардировщик B-2 в сопровождении звена истребителей.
© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф - Ричардсон на Аляске.
Встреча президентов России и США на Аляске
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф - Ричардсон на Аляске.
1 из 4
© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкКортеж президента США Дональда Трампа на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Саммит России и США на Аляске
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кортеж президента США Дональда Трампа на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
2 из 4
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСамолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Саммит России и США на Аляске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Самолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
3 из 4
© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПролет авиагруппы над Аляской во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон (скриншот видео).
Встреча президентов России и США на Аляске
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пролет авиагруппы над Аляской во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон (скриншот видео).
4 из 4
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф - Ричардсон на Аляске.
1 из 4
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кортеж президента США Дональда Трампа на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
2 из 4
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Самолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
3 из 4
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пролет авиагруппы над Аляской во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон (скриншот видео).
4 из 4
Трамп пригласил Путина проехать к месту переговоров на своем лимузине Cadillac, который носит неофициальное название Beast. Российский лидер согласился и сел в салон, несмотря на то, что на Аляску доставили и его кортеж, состоящий из автомобилей Aurus.
Это стало первой неожиданностью саммита. О чем именно беседовали два президента, оставшись один на один, и даже без переводчиков, неизвестно.

Переговоры "три на три"

Изначально планировалось, что переговоры начнутся в формате тет-а-тет, затем к главам государств присоединятся члены делегаций, после чего встреча продолжится в формате рабочего завтрака и завершится совместной пресс-конференцией.
Но Путин и Трамп решили сразу же отступить от плана и начали переговоры в формате "три на три". Помимо президентов в них участвовали помощник Путина по международной политике Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.
© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Саммит России и США на Аляске
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Переговоры за закрытыми дверями продолжались 2 часа 45 минут. По данным агентства Bloomberg, они стала самой продолжительной личной встречей Путина и Трампа.
Когда стало известно, что переговоры завершились, журналисты собрались в зале для пресс-конференции. Президенты пришли не сразу. По данным некоторых СМИ, Трамп решил сначала созвониться с Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.

Происходящее на Украине — трагедия для России

Путин и Трамп появились перед журналистами примерно через 40 минут. Первым взял слово российский лидер. Он начал свою речь отметив, что переговоры были обстоятельными и полезными, прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Он поблагодарил Трампа за приглашение на Аляску и напомнил, что Россия и США по сути — соседи, их разделяет только четыре километра воды между двумя островами в Беринговом проливе.
"Мы близкие соседи, это факт".
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Магадан
Владимир Путин
По оценке российского лидера, за те четыре года, пока главы России и США не встречались друг с другом, двусторонние отношения скатились "до самой низкой точки со времен холодной войны". Констатировав, что это не идет на пользу никому, президент отметил работу по восстановлению связей. Свои контакты с Трампом Путин назвал хорошими, а неоднократные разговоры по телефону — откровенными.
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖурналисты в пресс-центре готовятся к освещению саммита России и США на Аляске.
Саммит России и США на Аляске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Журналисты в пресс-центре готовятся к освещению саммита России и США на Аляске.
1 из 3
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Саммит России и США на Аляске
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
2 из 3
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Саммит России и США на Аляске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
3 из 3
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Журналисты в пресс-центре готовятся к освещению саммита России и США на Аляске.
1 из 3
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
2 из 3
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
3 из 3
Российский лидер поблагодарил американскую администрацию и лично Трампа за усилия по разрешению украинского конфликта и желание вникнуть в его истоки.

"Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец".

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Магадан
Владимир Путин
Путин подчеркнул, что Россия готова работать и над обеспечением безопасности Украины, и рассчитывает, что достигнутое взаимопонимание откроет дорогу к миру.
Глава государства отметил, что начинает оживать двусторонняя торговля между Россией и США, товарооборот вырос на 20%. Деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях, космосе. Актуально и взаимодействие в Арктике, возобновление контактов между Дальним Востоком и западным побережьем США.
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
Встреча президентов России и США на Аляске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк

"Сделки пока нет"

Трамп, в свою очередь, назвал выступление Путина глубоким, а состоявшуюся встречу — продуктивной. Сторонам, по его словам, удалось обсудить многие вопросы, часть из которых были "действительно существенными".
При этом он уточнил, что полного взаимопонимания достичь не удалось.

"К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече".

Саммит России и США на Аляске
Дональд Трамп
Трамп подчеркнул, что на сегодняшней встрече удалось достичь существенного прогресса, а свои отношения с Путиным он назвал очень хорошими.
"У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, — это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали все необходимое для этого".
Саммит России и США на Аляске
Дональд Трамп
Американский президент поблагодарил Путина, подчеркнул, что российский коллега хочет завершить конфликт так же, как и он, и выразил надежду, что вскоре они снова увидятся.
Путин по-английски предложил провести следующую встречу в Москве, на что Трамп ответил, что это вполне возможно, даже несмотря на возможное осуждение.
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Онлайн Саммит Россия — США на Аляске
Вчера, 20:09
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампУКРАИНААляскасаммитЮрий УшаковСергей ЛавровСтив УиткоффМарко Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала