"Достигнут огромный прогресс": на Аляске прошла встреча Путина и Трампа

"Достигнут огромный прогресс": на Аляске прошла встреча Путина и Трампа - 16.08.2025, ПРАЙМ

"Достигнут огромный прогресс": на Аляске прошла встреча Путина и Трампа

На Аляске 15 августа прошла первая за четыре года встреча президентов России и США.

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. На Аляске 15 августа прошла первая за четыре года встреча президентов России и США. В центре внимания Владимира Путина и Дональда Трампа была ситуация на Украине. Как проходил этот саммит, и о чем договорились главы государств — в материале агентства "Прайм".Начало встречиВладимир Путин прилетел на военную базу Эльмендорф-Ричардсон около Анкориджа приблизительно в 11:00 по местному времени (22:00 мск). За несколько минут до этого здесь же приземлился Борт номер один Дональда Трампа. Президенты одновременно вышли из своих самолетов и пошли навстречу по красной ковровой дорожке. Они поприветствовали друг друга, обменялись парой слов и сфотографировались на специальном стенде с надписью "Аляска 2025". В это время над базой пролетел знаменитый бомбардировщик B-2 в сопровождении звена истребителей.Трамп пригласил Путина проехать к месту переговоров на своем лимузине Cadillac, который носит неофициальное название Beast. Российский лидер согласился и сел в салон, несмотря на то, что на Аляску доставили и его кортеж, состоящий из автомобилей Aurus.Это стало первой неожиданностью саммита. О чем именно беседовали два президента, оставшись один на один, и даже без переводчиков, неизвестно.Переговоры "три на три"Изначально планировалось, что переговоры начнутся в формате тет-а-тет, затем к главам государств присоединятся члены делегаций, после чего встреча продолжится в формате рабочего завтрака и завершится совместной пресс-конференцией.Но Путин и Трамп решили сразу же отступить от плана и начали переговоры в формате "три на три". Помимо президентов в них участвовали помощник Путина по международной политике Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.Переговоры за закрытыми дверями продолжались 2 часа 45 минут. По данным агентства Bloomberg, они стала самой продолжительной личной встречей Путина и Трампа.Когда стало известно, что переговоры завершились, журналисты собрались в зале для пресс-конференции. Президенты пришли не сразу. По данным некоторых СМИ, Трамп решил сначала созвониться с Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.Происходящее на Украине — трагедия для РоссииПутин и Трамп появились перед журналистами примерно через 40 минут. Первым взял слово российский лидер. Он начал свою речь отметив, что переговоры были обстоятельными и полезными, прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Он поблагодарил Трампа за приглашение на Аляску и напомнил, что Россия и США по сути — соседи, их разделяет только четыре километра воды между двумя островами в Беринговом проливе."Мы близкие соседи, это факт".По оценке российского лидера, за те четыре года, пока главы России и США не встречались друг с другом, двусторонние отношения скатились "до самой низкой точки со времен холодной войны". Констатировав, что это не идет на пользу никому, президент отметил работу по восстановлению связей. Свои контакты с Трампом Путин назвал хорошими, а неоднократные разговоры по телефону — откровенными.Российский лидер поблагодарил американскую администрацию и лично Трампа за усилия по разрешению украинского конфликта и желание вникнуть в его истоки."Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец".Путин подчеркнул, что Россия готова работать и над обеспечением безопасности Украины, и рассчитывает, что достигнутое взаимопонимание откроет дорогу к миру.Глава государства отметил, что начинает оживать двусторонняя торговля между Россией и США, товарооборот вырос на 20%. Деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях, космосе. Актуально и взаимодействие в Арктике, возобновление контактов между Дальним Востоком и западным побережьем США."Сделки пока нет"Трамп, в свою очередь, назвал выступление Путина глубоким, а состоявшуюся встречу — продуктивной. Сторонам, по его словам, удалось обсудить многие вопросы, часть из которых были "действительно существенными".При этом он уточнил, что полного взаимопонимания достичь не удалось."К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече".Трамп подчеркнул, что на сегодняшней встрече удалось достичь существенного прогресса, а свои отношения с Путиным он назвал очень хорошими."У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, — это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали все необходимое для этого".Американский президент поблагодарил Путина, подчеркнул, что российский коллега хочет завершить конфликт так же, как и он, и выразил надежду, что вскоре они снова увидятся.Путин по-английски предложил провести следующую встречу в Москве, на что Трамп ответил, что это вполне возможно, даже несмотря на возможное осуждение.

