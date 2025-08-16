Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США приостановили торговые переговоры с Индией - 16.08.2025
США приостановили торговые переговоры с Индией
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг - ПРАЙМ. Делегация представителей США отменила поездку в Дели и приостановила торговые переговоры с Индией перед шестым раундом обсуждения двустороннего торгового соглашения, сообщила газета Financial Express. "США отменили торговые переговоры с Индией на фоне роста напряженности из-за пошлин и импорта российской нефти. Отмена раунда двустороннего торгового соглашения свидетельствует об отсутствии (намерения - ред.) скорейшего снижения пошлин", - сообщает издание. Визит американской делегации во главе с помощником торгового представителя США Бренданом Линчем должен был начаться 25 августа и продлиться до 30 августа. Ожидалось, что он станет ключевой площадкой для обеих сторон по смягчению внезапной эскалации торговой напряжённости после того, как президент США Дональд Трамп удвоил тариф на ряд товаров из Индии до 50%. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели , торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
