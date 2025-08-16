https://1prime.ru/20250816/svjaschennik-860795643.html
Священник рассказал о подаренных Путиным иконах
2025-08-16T06:05+0300
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Секретарь встречавшегося с президентом России Владимиром Путиным на Аляске священника рассказал РИА Новости про иконы, которыми архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий обменялся с российским лидером: он назвал это "большой честью" и выразил надежду, что они будут выставлены в православном храме Святого Иннокентия.
Путин, находившийся на Аляске для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, после возложения цветов на мемориальном кладбище в Анкоридже пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы.
"Да, состоялся обмен подарками. Президент Владимир Путин подарил его высокопреосвященству две иконы, одну с изображением Святого Германа Аляскинского и одну - Успения. Так что это была большая честь. А потом архиепископ Алексий подарил президенту Владимиру Путину икону святого Германа Аляскинского, которая была написана на горе Афон, где он провел много-много лет своей жизни. И поэтому эта икона, которую он подарил, очень важна для него", - сказал Ривас.
Он также выразил надежду, что подаренные президентом РФ иконы будут выставлены в храме Святого Иннокентия.
"Посмотрим, есть несколько мест, где их можно было бы разместить, но возможно (что будут размещены в соборе святого Иннокентия - ред), и я на это надеюсь", - добавил он.
