https://1prime.ru/20250816/tramp-860788596.html
Трамп провел 45 минут на борту "Боинга" перед встречей с Путиным
Трамп провел 45 минут на борту "Боинга" перед встречей с Путиным - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп провел 45 минут на борту "Боинга" перед встречей с Путиным
Президент США Дональд Трамп провел 45 минут на борту своего "Боинга" на аэродроме в Анкоридже перед встрече с президентом России Владимиром Путиным, подсчитал... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T01:20+0300
2025-08-16T01:20+0300
2025-08-16T01:20+0300
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
боинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860788596.jpg?1755296459
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел 45 минут на борту своего "Боинга" на аэродроме в Анкоридже перед встрече с президентом России Владимиром Путиным, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Самолеты президентов России и США приземлились на одном аэродроме Анкориджа с разницей в чуть более 30 минут. Первым прилетел президент США. Своего российского коллегу он дожидался в самолете, не покидая свой "Боинг". С момента приземления самолета Путина в Анкоридже и до выхода на трап двух президентов прошло еще около 15 минут. В это время "Ил-96" занял парковочное место на аэродроме, к самолету подогнали трап. Таким образом, общее время ожидания американского президента на аэродроме Анкориджа составило 45 минут.
Путин и Трамп встретились на летном поле аэродрома Анкориджа, лидеры поприветствовали друг друга, дважды пожали руки и побеседовали "на ногах". А затем отправились к месту проведения российско-американского саммита на одном автомобиле.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, боинг
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Боинг
Трамп провел 45 минут на борту "Боинга" перед встречей с Путиным
Трамп провел 45 минут на борту "Боинга" перед встречей с Путиным
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел 45 минут на борту своего "Боинга" на аэродроме в Анкоридже перед встрече с президентом России Владимиром Путиным, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Самолеты президентов России и США приземлились на одном аэродроме Анкориджа с разницей в чуть более 30 минут. Первым прилетел президент США. Своего российского коллегу он дожидался в самолете, не покидая свой "Боинг". С момента приземления самолета Путина в Анкоридже и до выхода на трап двух президентов прошло еще около 15 минут. В это время "Ил-96" занял парковочное место на аэродроме, к самолету подогнали трап. Таким образом, общее время ожидания американского президента на аэродроме Анкориджа составило 45 минут.
Путин и Трамп встретились на летном поле аэродрома Анкориджа, лидеры поприветствовали друг друга, дважды пожали руки и побеседовали "на ногах". А затем отправились к месту проведения российско-американского саммита на одном автомобиле.