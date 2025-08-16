https://1prime.ru/20250816/tramp-860788596.html

Трамп провел 45 минут на борту "Боинга" перед встречей с Путиным

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел 45 минут на борту своего "Боинга" на аэродроме в Анкоридже перед встрече с президентом России Владимиром Путиным, подсчитал корреспондент РИА Новости. Самолеты президентов России и США приземлились на одном аэродроме Анкориджа с разницей в чуть более 30 минут. Первым прилетел президент США. Своего российского коллегу он дожидался в самолете, не покидая свой "Боинг". С момента приземления самолета Путина в Анкоридже и до выхода на трап двух президентов прошло еще около 15 минут. В это время "Ил-96" занял парковочное место на аэродроме, к самолету подогнали трап. Таким образом, общее время ожидания американского президента на аэродроме Анкориджа составило 45 минут. Путин и Трамп встретились на летном поле аэродрома Анкориджа, лидеры поприветствовали друг друга, дважды пожали руки и побеседовали "на ногах". А затем отправились к месту проведения российско-американского саммита на одном автомобиле.

