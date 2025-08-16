Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/tramp-860789007.html
Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии
Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии
Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T01:30+0300
2025-08-16T01:30+0300
технологии
экономика
бизнес
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860789007.jpg?1755297007
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами, сообщает газета Wall Street Journal. "После короткой фотосессии Трамп, по-видимому, спросил Путина, не хочет ли он проехать с ним. Затем он жестом указал на президентский лимузин "The Beast", и оба лидера направились внутрь", - приводит издание слова своего корреспондента. Ранее газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже более двух часов.
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, new york times
Технологии, Экономика, Бизнес, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, New York Times
01:30 16.08.2025
 
Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии

WSJ: Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии перед переговорами

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами, сообщает газета Wall Street Journal.
"После короткой фотосессии Трамп, по-видимому, спросил Путина, не хочет ли он проехать с ним. Затем он жестом указал на президентский лимузин "The Beast", и оба лидера направились внутрь", - приводит издание слова своего корреспондента.
Ранее газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже более двух часов.
 
ЭкономикаТехнологииБизнесСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала