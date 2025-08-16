https://1prime.ru/20250816/tramp-860789007.html
Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии
Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии
Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T01:30+0300
2025-08-16T01:30+0300
2025-08-16T01:30+0300
технологии
экономика
бизнес
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860789007.jpg?1755297007
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами, сообщает газета Wall Street Journal.
"После короткой фотосессии Трамп, по-видимому, спросил Путина, не хочет ли он проехать с ним. Затем он жестом указал на президентский лимузин "The Beast", и оба лидера направились внутрь", - приводит издание слова своего корреспондента.
Ранее газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже более двух часов.
сша
аляска
технологии, бизнес, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, new york times
Технологии, Экономика, Бизнес, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, New York Times
Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии
WSJ: Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии перед переговорами
