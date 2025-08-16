https://1prime.ru/20250816/tramp-860789007.html

Трамп пригласил Путина прокатиться в лимузине после фотосессии

2025-08-16T01:30+0300

технологии

экономика

бизнес

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

new york times

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина прокатиться вместе в бронированном Cadillac One, известном как "The Beast", после фотосессии перед переговорами, сообщает газета Wall Street Journal. "После короткой фотосессии Трамп, по-видимому, спросил Путина, не хочет ли он проехать с ним. Затем он жестом указал на президентский лимузин "The Beast", и оба лидера направились внутрь", - приводит издание слова своего корреспондента. Ранее газета New York Times писала, что Путин и Трамп находились в лимузине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже более двух часов.

2025

технологии, бизнес, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, new york times